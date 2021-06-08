Yüz nakli olan Leyla'dan sevindiren haber 8 Şubat'ta operasyon geçiren Leyla, Cuma günü ikinci ameliyatını oldu Yüz nakli tedavisi devam eden Leyla'nın korona virüs testi pozitif çıktı, durumu iyi Kızı için fabrikadaki işini kaybeden baba: "Kontrol altında tutuluyor, durumu çok iyi, yüzü gülüyor"

Kahramanmaraş'ta 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük bir kısmı yanan ve ilk doku nakli gerçekleştirilen Leyla Demirci'ye, 8 Şubat'ta yapılan ilk operasyonun ardından cuma günü ikinci operasyon yapıldı. Yüzü gülmeye başlayan Leyla'nın yapılan korona virüs testi pozitif çıkarken durumunun iyi olduğu bildirildi. Kızı için 3 ay önce çalıştığı fabrikadan ayrılıp kızına refakat eden baba ise masrafların altından kalkmakta zorlandığını belirterek yardım istedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Altinova Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Leyla Demirci'nin 1,5 aylıkken eşarbının tutuşması sonucu yüzü ve kafa derisi yandı. İHA’nın gündeme getirdiği haberin ardından Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren Plastik ve Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ömer Özkan ve ekibi, 8 Şubat tarihinde 9 saat süren operasyonla Leyla'yı yeni görüntüsüne kavuşturdu. Leyla son olarak geçen Cuma günü aynı ekip tarafından ikinci bir ameliyata alındı. 2 saat süren ameliyat sonrasında odaya alınan Demirci’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Sait Demirci ise kızının tedavi sürecinde bir an olsun yanından ayrılmıyor. Kızının tedavileri için fabrikadaki işini kaybeden baba Demirci, kendisine uzanacak bir yardım elini bekliyor. Kızı hakkında bilgi veren Demirci, “Kızım daha önce kundakta yanmıştı. Burada ameliyatı yapıldı. En son ameliyatı geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. Biz Kahramanmaraş’tan geldik. Maddi durumumuz da zayıf. Memleketimizden aydan aya bir para geliyor. 500600 TL gönderiyorlar. Bize yetmiyor. Aldığım ürünler çok pahalı. Benim şu an işim yok. Fabrikada çalışıyordum. Kızım için işimden ayrıldım. 3 aydan bu yana buradayız. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Cuma günü ameliyattan sonra test yapıldı. Korona virüs testi yapıldı. Testi pozitif çıkmış. Neden olduğunu bilmiyorum” dedi.

Leyla’nın durumunun iyi olduğunu belirten Demirci, “Şu anda sağlık durumu iyi. 10 gün burada kontrol altında kalacak. Memlekete dönemedik. Eşim gelecekti bu virüsten dolayı gelmedi. Hemen hemen eski haline geri döndü. Ne zaman taburcu olacağımız konusunda bir şey demediler. Sabah saat 10.00’da ameliyata girdi 12.00’da çıktı. Durumu çok iyi. Yüzü gülüyor” diye konuştu.

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