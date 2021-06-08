Antalya’ya Haziran'ın ilk haftasında 80 bin üzerinde turist geldi. Daha önce günlük 5060 bandından uçak inişinin gerçekleştiği havalimanında bu sayı günlük 100’e yükselirken, artıştaki en büyük rolün aşılamadaki artış, vaka sayısındaki düşüş olarak görülüyor. Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, vaka sayılarının ve aşılamanın bu artışta önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, “Türkiye’deki vaka sayılarının düşmesi ve aşının sisteme dahil olmasıyla birlikte Avrupa’nın tutumu değişiyor” dedi.

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