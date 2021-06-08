Tavuklar için opera sanatçısına klasik müzik repertuvarı hazırlattı (2)



'OLUMLU YÖNDE ETKİSİ VARDIR'

Antalya'da veteriner hekim Doğan Subaşı'nın, çiftliğindeki tavukların yumurta verimini artırmak için klasik müzik dinletmesini yorumlayan Antalya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, hayvanlarda verimliliği etkileyen faktörlerin geniş olduğunu söyledi. Karabayoğlu, "En önemlisi genetik faktörler. Yüzde 60-70 oranında beslenen hayvanın genetiği önemli. Yüzde 10-20 beslenme faktörleri ve diğer faktörlerin oranı yaklaşık yüzde 1-2 civarındadır. Tavuklarda verimliliği artıran en önemli etken ışık aslında. Aşılar, yem katkı maddeleri, ses, gürültü gibi stres yaratan unsurlar da önemli. Aşırı gürültü gibi faktörler hayvanlarda verim düşüklülüğüne yol açabiliyor" dedi.

Yüzde 10 verim artışını yüksek bulan Murat Karabayoğlu, şunları söyledi:

"Müzik dinletmek hayvanların streslerini giderdiği için, mutlaka olumlu yönde küçük bir etkisi olacaktır. Fakat bunun bahsedildiği gibi yüzde 10 gibi büyük bir rakam olacağını düşünmüyorum. Bu oranı verebilmek için bir kontrol grubu olması lazım. Bir de müzik dinlememiş bir tavuk grubunun olması ve aradaki verimliliğin kıyaslanması lazım." DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2021-06-08 15:27:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.