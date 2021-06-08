Deniz salyası sonrası tatilcilerin tercihi Akdeniz oldu Denizin temizliği ve berraklığı havadan görüntülendi

Marmara Denizi’nde etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle çok sayıda kişi tatil için Akdeniz bölgesi tercih etmeye başladı. Antalya’ya gelen tatilciler, berrak sularda deniz keyfi yaparak buranın çok güzel olduğunu belirtti.

Marmara Denizi’nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 4 aydır etkili olan deniz salyası (müsilaj) nedeniyle özellikle yerli tatilcilerin Akdeniz bölgesine ilgisini arttırdı. Bu bölgelerden tatil için gelen çok sayıda dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 21, nem oranının yüzde 66 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi. Bazı yerli ve yabancı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen kişiler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.



“Alanya gerçekten çok güzel, havası ve denizi harika”

Ailesiyle beraber İstanbul’dan Alanya’ya tatile gelen Şevval Zehra Çetingürbüz, burada deniz keyfi yapmanın çok güzel olduğunu söyledi. Çetingürbüz, “İstanbul’da suları pis olmasından dolayı denize giremiyoruz. Pis olduğu için bizde Alanya’ya tatile geldik, burada denize giriyoruz. Burada deniz çok güzel ve keyifle yüzebiliyoruz. Haberler de deniz salyalarının olduğunu gördüm, çok kötü bir durum. Bizde Avcılar’da oturuyoruz burada da denize giremiyoruz. Alanya gerçekten çok güzel, havası ve denizi harika. Burada herkesin tatil yapmasını tavsiye ederim” dedi.



“Buranın denizinin berrak ve temiz olması insanın içini açıyor”

Kocaeli’nden gelerek Alanya eğitim gören Furkan Çam ise, “Kocaeli’ndeki deniz kirliliği gerçekten etkiliyor. Buranın denizinin ise berrak ve temiz olması insanın içini açıyor. Buraya insanların tatile gelmesi mükemmel bir şey. Ayrıca turizm sektörünün burada açılması çok güzel. Sabahları burada denize girmek çok güzel oluyor. Alanya’yı kesinlikle tavsiye ederim. İnsanlar buraya gelmeli, denize girmeli, güneşlenmeli, eğlenmeli ve stresini atmalı” diye konuştu.

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