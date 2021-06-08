Merdivenden düşüp öldü



Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde merdivenden düşüp başını çarpan Ali Yalçın (37), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tarihi Manavgat Köprüsü altında bulunan özel güvenlik ofisinin önünde dün, gündüz saatlerinde yatarken özel güvenlik personeli tarafından kaldırılan ve aşırı derece alkollü olduğu belirlenen Ali Yalçın, bu sırada kendisini tanıdığını belirten 3 kişinin yardımı ile yaya köprüsü ve araç yolunun arasında bulunan merdivenlerden yukarıya doğru çıktı. Kısa süre sonra gelen ses üzerine merdiven başına giden özel güvenlik görevlileri, Ali Yalçın'ı yerde yatarken buldu. Merdivenden düştüğü ve bu sırada başından darbe aldığı belirlenen Yalçın için sağlık ekibi çağrıldı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Ali Yalçın, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde saat 23.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Yalçın'ın cenazesi savcının incelemesi sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çevresinde 'jilet' lakabı ile tanınan ve uzun yıllardır Manavgat'ta pide salonlarında fırıncı olarak çalışan Ali Yalçın'ın bir süredir işsiz olduğu kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA

2021-06-08 18:01:31



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