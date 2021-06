Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı haritada Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 31,90’a geriledi. Antalya bu rakam ile harita açıklandığı günden bu yana en düşük vaka sayısını gördü.

Sağlık Bakanlığı tarafından illerin her 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son harita açıklandı. Haritaya göre, Antalya’da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Kentte 2228 Mayıs tarihleri arasında 32,53 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 29 Mayıs4 Haziran arasında 31,90’a geriledi. Alınan tedbirlerle Antalya’daki vaka sayılarındaki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

Isparta’da vaka artışı yaşandı

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta’da son bir haftada vaka artışı yaşandı. 2228 Mayıs tarihleri arasında Isparta’da her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 84,71 iken bu rakam son haritada 96,98’e çıktı. Isparta bu rakam ile Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen şehri olma özelliğini korudu.

Burdur’da vaka sayıları azaldı

Burdur’da ise son bir haftada vaka sayılarında düşüş yaşandı. Kentte 29 Mayıs4 Haziran tarihleri arasında her 100 bin kişide Covid19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 53,83 olarak belirlendi. Bu rakam 2228 Mayıs tarihlerinde 62,90 olarak açıklanmıştı.

