Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya), (DHA) Antalya´nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası´nda Gine, Kosova´yı 2-1 mağlup etti.
Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi´nde oynanan karşılaşmayı Sarper Barış Saka yönetti. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ilk yarısında takımlar gol atamayınca 0-0 berabere sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte rakip kalede ataklarını arttıran Gine, Moustapha Kouyate ve penaltıdan Jose Martines´in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın son dakikalarında Kosovalı Arb Manaj attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-1.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maçtan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-06-08 20:00:51
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.