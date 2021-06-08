Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, Togo´yu 1-0 yendi

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Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya), (DHA) Antalya´nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası´nda Gambiya, Togo´yu James Gomes´in golüyle 1-0 yendi.

Manavgat Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi´nde oynanan turnuvada, günün ikinci maçında Gambiya ve Togo karşılaştı. Halil Umut Meler´in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Takımlar gol atmayı başaramayınca devre 0-0 berabere sonuçlandı. Karşılaşmanın 2´nci yarısında daha atak oynayan Gambiya´nın rakip ceza sahası sağ çaprazından kazandığı serbest vuruşta, gelen topu düzgün bir kafa vuruşuyla filelere gönderen James Gomes, takımını 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Gambiya sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Turnuva 11 Haziran´da oynanacak olan GambiyaKosova, Nijer Gine karşılaşmalarıyla sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maçtan görüntüler

Gol pozisyonuDHA-Spor Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-06-08 23:29:57



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