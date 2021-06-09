Akseki’de çilek fidesi üretimine başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akseki’de çilek fidesi üretimine başlandı

İHA

Akseki’de çilek fidesi üretimine başlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki Aşağı Aşıklar Mahallesi’nde çilek fidesi üretimine başladı.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticiyi desteklemek, tarıma teşvik ve fide çoğaltılması amacıyla Akseki Aşağı Aşıklar Mahallesi’nde çilek fidesi üretimine başlandı. Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışma kapsamında bölgeye uygunluğu tespit edilen çilek fideleri kışlık bir ürün olarak Akseki’nin Aşağı Aşıklar Mahallesi’nde üretilecek. Burada çoğaltılacak çilek fideleri diğer üreticilere dağıtılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
YEREL HABERLER Künk minareye 'uygunsuzluk' yıkımı
Muratpaşa’da sünnet için kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Muratpaşa’da sünnet için kayıtlar başladı
3 çocuk annesi kadına "Seni sakat bırakıp pipetle besleyeceğim" tehdidi Kapısında polis bekleyen kadın 9 yıldır birlikte yaşadığı dini nikahlı eşinin sürahili, bıçaklı, makaslı ve tekme tokatlı şiddetine maruz kaldı Gözleri morluk içinde olan Dilek Göktaş: "Yediğim yumruk ve tekmeleri normal ekmek su gibi sayıyorum" "Beni öldürmekle tehdit etmiyor, ‘ben seni sakat bırakacağım, pipetle besleyeceğim. Bir araba dolusu paramla seni ömür boyu ben besleyeceğim’ diyor" "Dışarı çıkamıyorum, polis ekipleri sayesinde balkona çıkabiliyorum" "3 çocuğum var ölmek istemiyorum, çocuklarım olmasa, ‘gel sık’ derdim, yaşamak özgürlüğümü geri almak istiyorum"
YEREL HABERLER 3 çocuk annesi kadına "Seni sakat bırakıp pipetle ...
Dokuma’ya üç yeni yatırım
YEREL HABERLER Dokuma’ya üç yeni yatırım
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Yaşı küçük 2 kız pazarda ‘tırnakçılık’ yaparken yakalandı 200 TL verip biber aldılar, hem para üstünü hem 200 TL'yi alırken yakalandılar
YEREL HABERLER Yaşı küçük 2 kız pazarda ‘tırnakçılık’ yaparken ...
5 gün önce “Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin” yazılı not bırakıp gitti, gönderdiği video ile aileyi şok etti Ailesinin 5 gündür aradığı Melisa "Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim" dediği videoyu gönderdi
YEREL HABERLER 5 gün önce “Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin” ...
5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına “Evden ayrılmadan nasıl ölmek istersin” yazılı not bırakmış
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp olan genç kız, odasının duvarına ...
Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği Parfüm ve temizlik ürünlerinin bulunduğu asma katta sık sık küçük çaplı patlamalar yaşandı İtfaiyeciler dumandan etkilenirken, mağazada büyük çapta hasar oluştu
YEREL HABERLER Antalya'da zincir markette çıkan yangın paniği Parfüm ...
Başkan Topaloğlu, Daima Kemer Cup Futbol Turnuvası ödül törenine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu, Daima Kemer Cup Futbol Turnuvası ...
Ormanlık alana ektiği kenevirleri sularken yakalandı
YEREL HABERLER Ormanlık alana ektiği kenevirleri sularken yakalandı
Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, Togo´yu 1-0 yendi
YEREL HABERLER Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gambiya, ...
4'üncü Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, Ankara'da düzenlendi 
YEREL HABERLER 4'üncü Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl Forumu, ...
Hastanede 58 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Hastanede 58 günlük yaşam savaşını kaybetti
Yanan evdeki patlamalar mahalleliyi sokağa döktü
YEREL HABERLER Yanan evdeki patlamalar mahalleliyi sokağa döktü
Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, Kosova'yı 2-1'le geçti
YEREL HABERLER Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine, ...
Antalya'da giriş kattaki daire alev topuna döndü: 1 yaralı Art arda patlamaların meydana geldiği yangında alev ve dumanlar binayı sardı Ev sahibinin yaralandığı yangında ev harabeye döndü
YEREL HABERLER Antalya'da giriş kattaki daire alev topuna döndü: 1 ...
Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna döndü Patlamanın meydana geldiği ev büyük hasar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da korkutan yangında ev alev topuna ...
Beslenme güçlüğü çeken ineğin karnından 2 kilo urgan çıktı
YEREL HABERLER Beslenme güçlüğü çeken ineğin karnından 2 kilo urgan ...
Merdivenden düşüp öldü
YEREL HABERLER Merdivenden düşüp öldü
Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 31,90’a geriledi
YEREL HABERLER Antalya’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 31,90’a ...
ALTİD’den eğitime destek: Başkan Şili: " ALTİD olarak üniversitelerimizin yanındayız”
YEREL HABERLER ALTİD’den eğitime destek: Başkan Şili: " ALTİD olarak ...
Korkuteli'den 13 sporcu Milli Takım elemelerine katılacak
YEREL HABERLER Korkuteli'den 13 sporcu Milli Takım elemelerine ...
İstinat duvarı yapımında toprak kaydı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İstinat duvarı yapımında toprak kaydı: 2 yaralı