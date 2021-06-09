Manavgat Hocalı Yaylası’na yol bakımı

Manavgat Belediyesi Manavgat halkının hem hayvanlarını otlatmak hem de yaz şartlarına göre daha serin ve uygun şartlarda yaşamak amacıyla çıktığı yayla yollarında başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Sülek Yaylasında tüm yolları onarıp halkın kullanacağı şekilde düzenleyen Manavgat Belediyesi ekipleri, şimdi Dipsiz Göl’ün bulunduğu Hocalı Yaylası’nda yol bakım çalışması başlattı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, günün ilk saatlerinde yaylaya ulaşarak greyder, silindir, su tankeri ve tırlarla yol düzenleme çalışmasına başladı. Mahalle Muhtarı Hüseyin Dönmez ve yayla sakinleri de belediye ekiplerine eşlik ederek yollar hakkında bilgi verdi.



“Halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak istedik”

Manavgat halkının yaylalara ata yurdu gözüyle baktığını ifade eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yayla göçü öncesinde yol düzenleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat’ımızın geleneksel kültürü olan yaylacılık, bölgemizdeki insanlarımız için çok önemli. Vatandaşlarımız merkezden oldukça uzak olan yaylalarda hem hayvanlarını otlatıyor hem de yaz şartlarına göre daha serin yerde konaklamış oluyor. Bizler de bu bilinçle halkımızın ulaşımını kolaylaştırmak istedik” dedi.

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