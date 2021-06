Alanya’da Trafik Eğitim Parkı eğitimleri yeniden başladı

Trafikte bilinçli bireylerin yetişmesi adına hizmet veren Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, Covıd19 nedeniyle ara verdiği öğrenci eğitimlerine okulların yeniden açılmasıyla birlikte tekrar başladı. Okullardan gelen ilk öğrenciler trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendiler.



Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, Covıd19 salgını nedeniyle verilen aranın ardından yenilenen yüzüyle öğrencilere yönelik eğitimlerine tekrar başladı. Zorunlu olarak verilen arada sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak yetişkinlere yönelik eğitimlerine devam eden Trafik Eğitim Parkı, okulların açılmasıyla birlikte yeniden öğrencileri ağırlamaya başladı. Her yaş grubundan ziyaretçilerine kapılarını açan parkta, trafik kuralları, tabela ve levhaların anlamları, trafikte güvenli seyir için yapılması gerekenler, yaya güvenli geçiş noktaları ve sürüş deneyimi adına verilebilecek tüm bilgiler veriliyor.



“Her bilgiyi sunabilecek teknik alt yapı ve personel mevcut”

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Koordinatörü ve Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Müdürü Bilge Toksöz, Trafik Eğitim Parkı’nın alt yapısının akan bir trafiğe uygun şekilde düzenlendiğini belirtti. Trafikte seyir halinde karşılaşılabilecek her türlü durumun canlı bir simülasyonunun burada oluşturulduğunu belirten Toksöz, “Işıklı araç ve yaya yollarından tünel ve altüst geçitlere kadar her detayı düşünülerek tasarlanan parkımızda uzman ekibimizle eğitim veriyoruz” dedi.



“Öncelik çocuklarda güvenli trafik bilincini oluşturmak”

Trafik Eğitim Koordinatörü Bilge Toksöz, Trafik Eğitim Parkı’nın her yaştan misafire açık olduğunu belirterek, öncelikli amaçlarının çocuklara güvenli trafik bilincini aşılamak olduğunu söyledi. Toksöz, “Alanya Belediyesi ve Alanya Emniyet Müdürlüğümüz ile ortaklaşa olarak burada eğitimlerimizi her yaştan misafirlerimize veriyoruz. İlkokul öğrencilerinden çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şoför arkadaşlara kadar eğitim imkanı sunuyoruz. Önceliğimiz çocuklarda güvenli trafik bilincini oturtmak ve gelecek nesli daha bilinçli hale getirmek” diye konuştu.



“Uzun aranın ardından ilk misafirler öğrenciler oldu”

Covıd19 nedeniyle ara verilen öğrencilere yönelik eğitimler, yasakların gevşetilmesi ve okulların açılmasıyla birlikte yeniden başladı. Bugün ilk çocuk misafirlerini ağırlayan Trafik Eğitim Parkı’nda çocuklara emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının anlamları, kurallara uygun şekilde geçitlerin kullanılması ve akülü araçlarla trafik deneyimi anlatıldı. Minik öğrencilere kek ve meyve suyu ikramı da yapıldı.

