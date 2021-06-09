Toroslar'ın incileri havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzara çıktı

Toroslar’ın incisi Dipsiz Göl ve Eğrigöl havadan görüntülendi, ortaya kartpostallık manzara çıktı.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan bin 702 metre rakımda bulunan Akseki Dipsiz Göl ve Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimn Yaylasındaki Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl’ün masmavi suları havadan drone ile görüntülendi.

Eğrigöl, masmavi suyu ile doğal güzelliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Gölün yaklaşık 72 metre derinliği ve yukarıdan aşağıya doğru genişleyen bir yapıya sahip olduğu biliniyor.

Toros Dağları'nın kuzey yamaçlarında bin 702 metre rakımda bulunan Dipsiz Göl, sızıntılarla beslendiği için her mevsim aynı seviyede kalıyor. Masmavi suyu ve berraklığı ile öne çıkan göl, görenleri kendine hayran bırakıyor.

Hafta sonları, Antalya ve Konya'dan doğa harikası gölü görmek, gölde balık tutmak, yüzmek ve piknik yapmak için gelen çok sayıda doğasever ve fotoğraf tutkunu bölgede güzel vakit geçiriyor. Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Söbüçimen Yaylasında Toroslar'ın Geyik Dağı eteklerinde Taşeli Platosu'nda yaklaşık 2 bin 350 rakımdaki Eğrigöl, haziran ve temmuz aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez rotası haline geldi.

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