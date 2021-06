Başkan Böcek OSB Başkanı Ali Bahar’la bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, OSB Başkanı Ali Bahar’la bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’la bir araya geldi. Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve AHB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve ANET Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Kocagöz’ ün katılımlarıyla ziyarette belediye bürokratları da hazır bulundu. Antalya’nın turizm, tarımın yanında önemli bir ticaret kenti olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, OSB’nin Antalya için önemine değindi. OSB içinde ALDAŞ’ın Prefabrik Yapı Elemanları Üretim Tesisi yatırımı olduğunu da hatırlatan Başkan Böcek, “Göreve geldikten sonra fabrikayı daha faal hale getirerek, tapusunu aldık. Alt yapı için betonarme boru ve baca elemanları üretiyor ve satıyoruz” dedi.

OSB içindeki ANET mezbahası (Et işleme merkezi) ve hayvan borsası projeleriyle ilgili OSB Başkanı Ali Bahar’la görüş alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Böcek, “Büyükşehir Belediyesi şirketi ANET et işleme merkezinin rehabilite edilmesi konusunu ele aldık. Bu konudaki çalışmalarımızı azim ve kararlılıkla devam ettireceğiz” diye konuştu.



“Her türlü katkıya hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Hayvan borsası ve OSB içindeki ANET tesisinin rehabilite edilerek daha modern bir yapıyla kazandırılması konularında her türlü katkıyı koymaya hazır olduğumuzu taahhüt ediyoruz. Kendilerine de açık çek veriyoruz. Antalya için hepimiz birlikte çalışmanın görüntüsünü vermekten mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.

