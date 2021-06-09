Antalya 'Diplomasi Forumu'na (ADF) hazırlanıyor Vali Yazıcı, 'Antalya Diplomasi Forumu' öncesi alınan tedbirleri yerinde inceledi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Antalya'da gerçekleştirilecek olan “Antalya Diplomasi Forumu” (ADF) için yapılan hazırlıkları ve alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya’da gerçekleştirilecek olan “Antalya Diplomasi Forumu” (ADF) için yapılan hazırlıkları ve alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. İncelemeler sırasında Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Vali Yazıcı’ya eşlik etti. Antalya Havalimanı’nda incelemelere başlayan Vali Yazıcı ardından etkinliğin gerçekleştirileceği Kongre Merkezi’ne geçerek yetkililerden bilgi aldı. Kongre merkezindeki son kontroller ve alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgiler aldıktan sonra katılımcıların konaklayacakları otelleri de ziyaret ederek bilgi alan Vali Yazıcı, Antalya’nın her alanda olduğu gibi diplomatik kongrelerin ve toplantıların da merkezi olduğunu ve gerçekleştirilecek olan “Antalya Diplomasi Forumu” (ADF) için son düzenlemelerin yapıldığını belirtti.



“Antalya Diplomasi Forumu”

Antalya Diplomasi Forumu’yla, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları, dışişleri bakanları, bölgesel ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, iş insanları, kanaat önderleri ve akademisyenleri bir araya gelerek, küresel ve bölgesel meseleleri vizyoner bir bakış açısıyla ele almalarını sağlayacak ve sorunlara çözüm önerileri getirecek bir diyalog platformu oluşturulması amaçlanmaktadır. Forum, bölgemizin ve tüm dünyanın geleceğiyle ilgili yeni fikirlerin, eğilimlerin oluşmasına, gündemin ve söylemin şekillendirilmesine katkı sunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak forumunun ana teması, "Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar" olarak belirlendi.

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