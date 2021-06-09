

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde K.Ç., pazar yerinde kavga ettiği eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından bıçaklandı. Yaralanan K.Ç., hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Serik salı pazarında meydana geldi. Pazarcı R.T. ile husumetli olan eski damadı K.Ç. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.T.'nin oğlu O.T.'nin de dahil olduğu kavgada K.Ç., 4 yerinden bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı K.Ç., Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan R.T. ve O.T. polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-06-09 17:52:20



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