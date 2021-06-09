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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu güven tazeledi

İHA

Alanyaspor'da Hasan Çavuşoğlu güven tazeledi

Aytemiz Alanyaspor'da yapılan olağan genel kurulda mevcut Başkan Hasan Çavuşoğlu tekrar seçildi.
Atatürk Kapalı Spor Salon’unda yapılan başkanlık seçimine tek listeyle girilirken kongreye 626 üyeden çoğunluğu katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığı'na Cengiz Aydoğan, üyeliklere Mehmet Ali Dim, Faruk Nazif Koçak seçildi. Yapılan genel kurulda, daha önce 26 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısı 37’e yükseltildi. Genel kurula ilçe protokolü ve siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kulüp üyeleri de eşlik etti.

“Alanyaspor’un zirve mücadelesi vermesi olağanüstü ”
Faaliyet raporunun okunmasının ardından kürsüye davet edilen Başkan Çavuşoğlu, pandemi döneminde kulüplerin çok zor şartlar altında kaldığın belirterek, “Son 3 yıla baktığımız zaman yayın gelirlerinde de yüzde 30’un üzerinde bir azalma oldu. Bu da ciddi anlamda kulüplerin maddi kaybına sebep oldu. Biz 5 yıl önce Süper Lig’e çıktığımız zamanki kur farkıyla şu anki kur farkı arasında ciddi yükseliş var. Yani 5 yılda 52 milyonluk bir kur farkı yüklenmiş kulübümüzün üzerine. Kulüplerin bu şekilde ayakta durması çok zor. Hiçbir kulüpte gelir, giderleri karşılamıyor. Bizimde Alanyaspor olarak önümüzdeki süreçte sabit ve kalıcı gelir kaynakları oluşturmamız lazım. Gerçekten Alanyaspor’un şuanda Süper Lig’de yer alması ve son 3 sezona baktığımız zamanda zirve mücadelesi vermesi gerçekten olağanüstü. Çünkü burada devler ve mutlak şampiyonluğa oynayan takımlarla yarışıyorsun” dedi.

“Stadyumla ilgili futbolcuları çıkıp açıklama yapıyor”
Stadyum ve tesislerle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Stadımızın zemini gerçekten iyi derecede. Görüyoruz şampiyonluğa oynayan takımların sahası söz konusu oluyor. Futbolcuları çıkıp açıklama yapıyor. Futbolcuları göndermek zorunda kalıyorlar. Bunlar önemli şeyler. Çok şükür bizim o tür konularda hiçbir sıkıntımız yok. Çalışmalarımız içinde çok hedeflerimiz var. Futbolcu yetiştirip satalım diye de çalışmalar yaptık. Allah’a şükür futbolcu da sattık. Zaten futbolcu satmasak ayakta kalamazdık. Baktığımız zaman milli takımımıza oyuncular verdik. Hep beraber olduk ve birlik ve beraberliği her zaman Alanyaspor’da sergiledik. Bir kez daha genel kurulumuza gelen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetimimiz Alanyaspor’a hayırlı ve uğurlu olur” diye konuştu.

Yücel: “Başarının kaynağı Alanyaspor”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyaspor’un şehrin ortak değeri olduğunu ifade ederek başarının kaynağının ise turuncu yeşilli takım olduğunu söyledi.

Ürkmezer: “İstikrarın olduğu yerde başarı olur”
Alanya Kaymakamı Fatih Ürkemez de, bir yerde başarı olması için orada istikrar olması gerektiğini söyleyerek şunları söyledi: “Alanyaspor bu başarıyı yaklaşık 10 yıldır yakalamış. Elbet deki eski başkanları bu noktaya getirmesinde büyük emekleri var onları da saygıyla anıyorum.”
2011 yılından beri görevini sürdüren Hasan Çavuşoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı:
"Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cuma Bozkurt, Cuma Kadıoğlu, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fatih Kurşun, Fazlı Ciğerli, Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Ali Işık, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Kırbıyık, Mevlüt Görücü, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel, Nihat Tufan, Oktay Cebeci, Tolga Kavuklu ve Veysi Aladağ."
Denetim kuruluna ise; Hasan Uysal, Hüsnü Topal ve Oğuzhan Çavuşoğlu getirildi.

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