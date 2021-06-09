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Aytemiz Alanyaspor´da Çavuşoğlu güven tazeledi

DHA

Aytemiz Alanyaspor´da Çavuşoğlu güven tazeledi


Burcu MUTLUEngin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor´da bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi. 
Aytemiz Alanyaspor´un genel kurulu Atatürk Spor Salonu´nda gerçekleştirildi. 10 yıldır turuncu yeşilli takımda başkanlık görevini sürdüren mevcut başkan Hasan Çavuşoğlu ve ekibinin oluşturduğu tek listeyle gidilen kongreye üyelerin çoğunluğu katıldı. Kongrenin divan başkanlığına Cengiz Aydoğan, üyeliklere Mehmet Ali Dim, Faruk Nazif Koçak seçildi. Yapılan genel kurulda daha önce 28 kişiden oluşan yönetim kurulu üye sayısı 37´ye çıkarıldı. Genel kurula ilçe protokolü ve siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kulüp üyeleri de eşlik etti.
BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: SON 3 YILDA YAYIN GELİRLERİ YÜZDE 30 DÜŞTÜ
Faaliyet raporunun okunmasının ardından kürsüye çıkan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Başarı kolay olmuyor. Emek ve çalışmak lazım. Pandemi döneminde herkes çok zor günler yaşadı, kulüpler de öyle. Taraftar olmaması, gelirlerin olmaması, sponsorların yeterince katkı sağlayamaması da önemli. Son 3 yıla baktığımız zaman kulüplerin yayın gelirlerinde hemen hemen yüzde 30´un üzerinde bir azalma oldu. Bu da tabii kulüplerin ciddi derecede maddi kayıplarına sebep oluyor" dedi.
"EN AZ YABANCI OYUNCU BİZDEYDİ"
Alanyaspor´un bir ilçe takımı olması ve imkanlarının kısıtlı olmasına rağmen şampiyonluğa oynayan takımları zorladığından bahseden Çavuşoğlu, "Bölgede imkanları ve gelirleri en az olan takım olarak bu kulübü nasıl ayakta tuttuğumuzu başta ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız çok iyi bilmektedir. Bir ilçe takımının şu aralar Süper Lig´de üst sıralara oynadı ve bu takım yaklaşık 2-2,5 ay civarı lider kaldı. Belli bir yere kadar yarışı götürüyorsun ama belli bir yerden sonra imkanların sana el vermiyor çünkü burada devlerle yarışıyorsun, mutlak şampiyonluğa oynayan takımlarla yarışıyorsun. Bizim baktığınız zaman 10 yabancı oyuncumuz var. Geçen sezon en az yabancı oyuncu sayısına sahip kulüptük. Baktığımız zaman bir başarı da ortada" diye konuştu.
"ŞAMPİYONLUĞA OYNAYAN TAKIMLAR, ZEMİNİNİ ELEŞTİREN KENDİ OYUNCULARINI GÖNDERMEK ZORUNDA KALIYOR"
Geçen ay Alanya´da Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda Ümit Milli ve A Milli takımların hazırlık maçı yaptığını ve zemininin çok beğenildiğini dile getiren Çavuşoğlu, büyük takımların stadyumlarında dahi zeminin kötü olduğunu ifade etti. Zeminini eleştiren futbolcusunu gönderen takımlara da vurgu yapan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Geçtiğimiz haftalarda burada hem U21 Milli maçı hem de A Milli maçı yaptık. Herkes bizim stadyumumuzdaki zemine hayran kaldı. Ben belediye başkanımıza, ekibine, stadyum müdürümüze teşekkür ediyorum. Her zaman zemin ve saha konusunda yüzümüzü ağartmışlardır. Görüyoruz, şampiyonluğa oynayan takımların sahası söz konusu oluyor, futbolcular açıklama yapıyor, futbolcuları göndermek zorunda kalıyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim çok şükür o konularda hiçbir sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız, Alanyaspor´un Süper Lig´de yaşaması için sabit gelir kaynakları ve şehrimizin desteği. Biz çalışmalarımızın içerisinde çok şeyi hedefledik. Futbolcu yetiştirelim, futbolcu satalım. Allah´a şükür futbolcu sattık zaten satmasak ayakta kalamazdık."
ALANYASPOR´UN BORCU 79 MİLYON TL
Aytemiz Alanyaspor´un kongrede açıklanan mali raporuna göre, Türkiye Futbol Federasyonu´ndan 36 milyon TL hak edişi bulunurken, kulübün mevcut borcu da 79 milyon TL olarak açıklandı.
Konuşmaların ardından kulübün 625 üyesinden genel kurula katılanlar arasında yapılan açık oylamada tek aday olan Hasan Çavuşoğlu oy birliğiyle yeniden seçildi. Teşekkür konuşmasının ardından yeni yönetim toplu fotoğraf çektirdi. Genel kurulun ardından yenilenen yönetim kulüp tesislerinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.
YENİ LİSTE
Hasan Çavuşoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler yer aldı: Hasan Çavuşoğlu, Ahmet Paşaoğlu, Ahmet Pehlivan, Ahmet Saz, Ahmet Söylemez, Ahmet Tuncer, Ali Baki Boz, Bilal Gömeç, Cuma Bozkurt, Cuma Kadıoğlu, Dilaver Çekiç, Enver Vural, Eray Erdem, Fahri Gürses, Fatih Göçmenoğulları, Fatih Kurşun, Fazlı Ciğerli, Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Hüseyin Karaman, Kamil Köseoğlu, Mehmet Ali Işık, Mehmet Güler, Mehmet Has, Mehmet Kuş, Mehmet Uslu, Metin Kırbıyık, Mevlüt Görücü, Muhammet Çetin, Murat Kayacan, Muzaffer Barcın, Nazmi Yüksel, Nihat Tufan, Oktay Cebeci, Tolga Kavuklu, Veysi Aladağ.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Genel kuruldan genel ve detay görüntüler
Oylama anından görüntüler
Hasan Çavuşoğlu açıklamalar
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-06-09 19:50:57

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