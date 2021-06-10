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Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı Alkollü gençlerin sızdığı yer gazetecilerin önü olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Araçta sızan genç, gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı, sedye üzerindeyken kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı Diğer alkollü gencin, arkadaşının hastaneye kaldırılışından haberi dahi olmadı

İHA

Kaldırımda sızan alkollü gençleri, kameraların ışıkları ayılttı Alkollü gençlerin sızdığı yer gazetecilerin önü olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı Araçta sızan genç, gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşadı, sedye üzerindeyken kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı Diğer alkollü gencin, arkadaşının hastaneye kaldırılışından haberi dahi olmadı

Antalya’da alkol alıp araç ve kaldırımda sızan gençlerin seçtikleri adres, o sıra halı saha maçından dönen gazeteci ordusunun bulunduğu alan olunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Araçta sızan genci polis ve sağlık ekipleri uyandıramadı, gazetecilerin kamera ışıkları ayılttı. Gazetecileri görünce büyük şaşkınlık yaşayan genç, sedye üzerindeyken kaçmaya çalışsa da başarılı olamadı, diğer alkollü genç ise hemen yanı başındaki arkadaşının ambulansla hastaneye kaldırılmasından haberi dahi olmadı.

İlginç olay, dün akşam 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Kısıtlama saati öncesinde dışarıda alkol alan Mustafa T. ile arkadaşı Halil A., 63 M 0163 plakalı araçlarını bir halı sahaya yakın noktaya park ederek alkol almaya devam etti. Gençlerden Mustafa T., aracın sürücü koltuğunda sızdı, arkadaşı Halil A. ise kaldırımda. Gençleri görenler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü ve arkadaşını kendine getirmek için çaba harcasa da başarılı olamadı. Ardından olay yerine sağlık ekipleri istendi.

Gazeteci ordusunun önüne düştüler
Bu sırada halı sahada futbol maçı yapan 10’u geçkin gazeteci, maç çıkışında hemen önlerinde yaşanan olaya denk geldi. Kamera, fotoğraf makineleri ve cep telefonlarını çıkaran gazeteciler, sızan gençlerin o anlarını çekmeye başladı.

Kamera ve fotoğraf makinelerini görünce ayıldı
Talep üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta sızan Mustafa T.’yi uyandırmaya çalıştı. Oldukça derin uyuyan Mustafa T. sağlık ve polis ekipleri tarafından sedyeye alındı. Bu sırada kamera ışıklarıyla bir ara gözlerini açan genç, neye uğradığını şaşırdı. Mustafa T., gazetecilerin kendisini çektiğini fark edip sedyeden kalkmak istese de, başarılı olamadı. Ambulansa alınan genç, tedavi için hastaneye kaldırıldı

Arkadaşının hastaneye götürüldüğünden haberi bile olmadı
Arkadaşının hastaneye kaldırıldığından bir haber olan Halil A. ise, oturmakta ve ayakta durmakta zorlandı. Arkadaşı gibi gazetecileri görünce şaşkınlık yaşayan Halil A., bir süre alkol aldıklarını ve eve gideceklerini söyledi. Halil A., arkadaşının durumunu soran gazeteciye, “Yok abi iyiydi. Ambulansa götürdüklerini görmedim” diye cevap verdi.
Polis ve sağlık ekiplerinin tedavi isteğini kabul etmeyen Halil A., bir yakınlarıyla birlikte evine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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