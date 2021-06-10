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Araçta sızan iki arkadaş, ekipleri harekete geçirdi

DHA

Araçta sızan iki arkadaş, ekipleri harekete geçirdi


Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yol ortasındaki hafif ticari araçta alkolün etkisiyle sızdıkları belirlenen iki arkadaş için ekipler seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, güçlükle araçtan indirdiği Mustafa T.´yi hastaneye götürdü. Bir süre kaldırımda oturan Halil A. ise polislere cevap vermekte zorlandı.
Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Mustafa T. ve Halil A., 63 M 0163 plakalı hafif ticari araçta bir süre alkol aldı. Ardından eve gitmek için araca binen ikili, Kepez Endüstri Meslek Lisesi önüne geldiklerinde, sürücü koltuğunda oturan Mustafa T. kusmaya başladı. Aracı yolun ortasında durduran iki arkadaş, alkolün etkisiyle kendinden geçti.
Yoldan geçenler araçtaki iki kişiyi görüp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, Mustafa T. ve Halil A.´yı uyandırmaya çalıştı. Uyanan Halil A. araçtan inip kaldırımda başını dizlerinin üzerine koyarak uyumaya devam etti. Aracın sürücüsü Mustafa T. ise uyandırılamadı. Çağrılan sağlık ekipleri de alkollü sürücüyü uyandıramayınca koltuktan sürükleyerek sedyeye aldı. Sedye üzerindeyken uyanan Mustafa T., ne olduğunu anlamaya çalıştı, ancak bir süre sonra tekrar yattı. Mustafa T. tedavi için Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaldırımda oturan Halil A. ise polis ekiplerinin sorularına cevap vermekte zorlandı. Halil A., alkol aldıklarını ve kendinde olmadığı için ambulansla hastaneye götürülen arkadaşını ve ambulansı görmediğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERTolga YILDIRIM
2021-06-10 10:29:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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