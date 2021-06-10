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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor

DHA

Turizm tesislerini 'gizli misafir' denetliyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedbirleriyle başlayan yeni turizm sezonunda turizm tesisleri 'gizli misafir' tarafından denetleniyor. Tıpkı otel müşterisi gibi tesise gelen gizli denetçiler her türlü aksamayı raporluyor. Tek aksamada dahi Güvenli Turizm Sertifikası (GTS) iptal edilen tesis kapatılıyor. Belgelendirme kuruluşlarının 'dışarından hizmet alımı' yöntemiyle belirlediği 'gizli misafir'in oteldeki masraflarını da yine bu kuruluşlar karşılıyor. 
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs yaklaşık 1,5 buçuk yıldır insanların pek çok alışkanlığını değiştirdi. İnsanların bir araya geldiği alanlarda bulaş riskini azaltmak için ulaşımdan tatile kadar her türlü alanda dünya genelinde bir dizi değişiklik yapıldı. Geçen yıl turizm sezonuna girildiği dönemde Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm tesislerini yeni sezona hazırlamak için Güvenli Turizm Sertifikası'nı (GTS) hayata geçirdi.
Bu kapsamda tesislerin hizmet verebilmesi için belirlenen kriterleri taşıması ve sürekli gerçekleştirilen denetimlerden geçmesi gerekiyor. Turizm kenti Antalya'da da tesisler sürekli olarak denetleniyor. Akredite kuruluşlar ve bakanlıkların yanı sıra illerde valilik ilçelerde ise kaymakamlık görevlileri tarafından denetlenen tesislerde en küçük aksama dahi affedilmiyor. Belge iptaliyle cezalandırılan tesisler, belgeleri olmadığı için pandemi döneminde hizmet veremiyor.
Tesisler kurum ve özel akredite kuruluşlar tarafından yapılan ani denetimlerin yanı sıra gizlice de denetleniyor. Bu iş 'gizli misafir' olarak adlandırılan kişilerce yapılıyor. Tıpkı misafir gibi tesise giden denetleyici, otele yerleştikten sonra tesisin girişinden çıkışına kadar olan tüm aşamaları tek tek raporluyor. Bu rapor sonucunda yine bir aksama tespit edilirse tesisin Güvenli Turizm Sertifikası iptal ediliyor.
TEK EKSİKLİKTE BELGE İPTAL
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, Antalya, Burdur ve Isparta'da tesislerin denetimini yaptıklarını söyledi. Bölgelerinde kendilerine kayıtlı 129 tesisin olduğunu kaydeden Demirtaş, her ay belgelerin yenilendiğini söyledi. Kuralları ihlal edenlerin belgelerinin iptal edildiğini belirten Hasan Demirtaş, "Çok ciddi liste var. Otele girişinden çıkışına kadar her alan tek tek denetliyor. Müşteri içeri girdiğinde ateş ölçülmesiyle başlayan ve müşteri tesisi terk edene kadar her adımı tek tek izleniyor. Şezlong ayrımına kadar her adıma bakılıyor. Tek eksiklikte dahi belge iptal ediliyor. Bunun esnetilmesi söz konusu olamaz. O esnetilen noktadan belki bir bulaş yayılacak, bunu kimse göze alamaz" dedi.
MASRAFINI KURULUŞ KARŞILIYOR
TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hasan Demirtaş, 'gizli misafir' özelliğinin de denetimin bir parçası olduğunu söyledi. Anlık denetimlerde denetçilerin otelin her noktasına rahat bir şekilde gidebildiğini ancak gizli misafirin gizlilik özelliği nedeniyle belirli noktalara ulaşabildiğini kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu:
"Müşteri gibi giriyor ve orada gözlemlerini raporluyor bu gizli misafirler. Normal denetimle gizli misafir arasında bazı farklar var. Gizlilik olması gerekiyor. Bu gizli misafirler dışarıdan hizmet alımıyla belirleniyor. Belgelendirme kuruluşları, tesisleri bu şekilde denetliyor. Masrafları da yine belgelendirme kuruluşlarına ait oluyor"
SERTİFİKA KRİTERLERİ ÇOK SERT
Turizm bölgesi Belek'te hizmet veren 5 yıldızlı bir otelin Kalite Müdürü Burcu Soysal, tatilciler için otellerin baştan revize edildiğini ve dokunulan tüm yüzeyler ile toplu bulunulan her noktanın sürekli dezenfekte edildiğini söyledi. GTS kriterlerinin çok sert olduğunu da anlatan Soysal, 1 Haziran itibariyle kısmi normalleşmeye geçtiklerini söyledi. Tatilcileri iç mekan yerine açık alanlara yönlendirdiklerini belirten Soysal, "Alanlarda sürekli olarak çalışanlarımız kendi içimizde zaten bir denetim yapıyor. Biz zaten denetimlere aşinayız. Gizli misafir, anlık denetçi olarak geçiyor. Ani giriş yapıyor ve misafir gibi içeride vakit geçiriyor. Tüm süreci raporluyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-06-10 11:00:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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