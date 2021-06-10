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Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor

DHA

Yargıtay Başsavcısı Şahin: HDP kararının 15 günde çıkması bekleniyor


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - HDP´nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin süreç hakkında bilgi veren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları olduğu için iddianamede yer alıyor. Ayrıca HDP´nin banka hesaplarına da tedbir konulması talep edildi. 15 gün içinde Anayasa Mahkemesi´nden karar çıkması bekleniyor" dedi.
'Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele' konulu uluslararası konferans, Antalya'nın Kundu bölgesindeki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde, adalet teşkilatının üst düzey temsilcilerinin katılımıyla başladı. Konferansa Arnavutluk ve Bosna Hersek devlet başsavcıları, Bulgaristan, Moldova ve Romanya devlet başsavcılığı temsilcileri katıldı.  
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yaptığı açış konuşmasında, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinin Asya ile Avrupa arasında köprü olduğuna değindi. Bu nedenle sınıraşan örgütlü suçlardan en çok etkilenen ülkelerin Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri olduğunu belirten Şahin, "Bilindiği üzere, Türkiye ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri Asya ile Avrupa arasında köprü konumunda olmaları nedeniyle sınıraşan örgütlü suçlardan en çok etkilenen ülkelerdendir. Sınıraşan suç örgütleri teknoloji ve iletişimdeki baş döndürücü gelişmelerden ve ülkelerin mevzuatlarındaki boşluklardan istifade etmek suretiyle toplumun ve ülkelerin huzur ve güvenliğini bozmakta, ayrıca ekonomik yönden de ülkelere ve bireylere ciddi zararlar vermektedir. Bu örgütlerin karmaşık yapıları nedeniyle, sınıraşan örgütlü suçlarla mücadelede güçlükler yaşanmaktadır" dedi.
Sınıraşan örgütlü suçlarla etkili mücadelenin ülkelerin ve soruşturma makamlarının güçlü ve hızlı işbirliği içerisine girmeleriyle mümkün olduğunu kaydeden Bekir Şahin, "'Komşular Birlikte Görür' ifadesi, aynı coğrafyada bir arada yaşayan Balkan halklarının ortak geleceğine de atıfta bulunmaktadır. Bu slogandan da hareketle, soruşturma makamları olan savcıların koordineli olarak hareket etmesinin ve karşılıklı işbirliği içerisinde bulunmasının büyük önem taşıdığını düşünmekteyim" diye konuştu.
'ÜLKELER BİLGİ PAYLAŞIMDA CİMRİ OLMAMALI'
Suç örgütleriyle mücadelede başarılı olmak için onlardan bir adım önde olunması gerektiğini vurgulayan Bekir Şahin, uluslararası bilgi paylaşımının ve iş birliğinin en seri şekilde sağlanması gerektiğini ifade etti. Suçla mücadelenin başarılı olması için ülkelerin elde ettiği bilgileri diğer ülkelerle paylaşması gerektiğini de kaydeden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, "Ülkelerin ulaştıkları bilgiyi diğer ülkelerle en hızlı şekilde paylaşması ve bu konuda cimri davranmamaları, suçla mücadelede başarıyı getirecektir. Ayrıca, suç ve soruşturmayla ilgili kavram birliğinin oluşturulması, suç örgütlerinin hedefindeki ülkelerin mevzuatlarındaki boşluklardan faydalanma imkânlarını da güçleştirecektir" dedi.
'TÜRKİYE DÜZENSİZ GÖÇMENLERLE BAŞ ETMEYE ÇALIŞIYOR'
Türkiye'de Suriye ve Irak'tan gelen yaklaşık dört milyona yakın sığınmacı bulunduğunu belirten Başsavcı Şahin, "Ülkemiz, diğer ülkelerden gelen çok sayıda düzensiz göçmenle de baş etmeye çalışmaktadır. Bu durum sınıraşan örgütlü suçlardan olan insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlara da zemin oluşturmaktadır. Türkiye olarak, çevre ülkelerdeki olumsuzluklardan kaynaklanan yoğun göç hareketliliğinin kaçınılmaz sonucu olan bu güç durumun farkında olduğumuzu ve bahsettiğim sığınmacı ve düzensiz göçmenler üzerinden işlenen sınıraşan örgütlü suçlarla yoğun bir şekilde mücadele ettiğimizi özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.
'HDP KARARI 15 GÜN İÇİNDE BEKLENİYOR'
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, konuşması sonrasında HDP'nin kapatılması ve yöneticilerine uygulanması istenen siyasi yasakla ilgili devam eden adli süreçle ilgili açıklama yaptı. Şahin, gerekli tüm delilleri toparladıklarını belirterek Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiklerini söyledi. Bundan sonraki sürecin Anayasa Mahkemesi'nin yetkisinde olduğunu belirten Şahin, "15 gün sonra değerlendirecekler ve takdiri onlar verecek. Bizler tüm kararları, dosyaları, delilleri, CD'leri, HDP'nin yetkililerinin konuşmalarını dosyaya sunduk. 843 sayfalık bir iddianamedir. 451 kişi hakkında siyasi yasak isteniyor. 69 kişi de parti üyesi olarak terör örgütü lehine konuşmaları olduğu için iddianamede yer alıyor" diye konuştu.
Başsavcı Şahin, HDP'nin parti banka hesaplarına tedbir konulmasını talep ettiklerini de sözlerine ekledi. Başsavcı Bekir Şahin, iddianamede isimleri geçenleri ise açıklamak istemediğini söyledi.
 DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-06-10 11:57:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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