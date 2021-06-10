Kadınlar Plajı 14 Haziran’da açılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Kadınlar Plajı, normalleşme çerçevesinde 14 Haziran Pazartesi günü kapılarını açıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni normalleşme süreciyle birlikte pandemi döneminde kapalı olan belediye şirketi ANET tarafından işletilen Sarısu Kadınlar Plajı’nı pandemi kuralları çerçevesinde 14 Haziran Pazartesi günü tekrar hizmete açıyor. Misafirler plaja ateşleri ölçülerek alınacak. Plajın birçok noktasına dezenfekte noktaları kuruldu. Duş üniteleri sosyal mesafenin korunması için 1 boş 1 dolu şeklinde ayarlandı. Şezlonglar her kullanım sonrası dezenfekte edilerek belirli sürelerde boş bırakılacak. Çalışanlar maske ve siperlik takacak. Sarısu Kadınlar Plajı 08.0019.00 saatleri arasında kadınlara hizmet verecek. 19.00’dan sonra ise karma olarak hizmet sunacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ANET Tophane Çay Bahçesi de 10 Haziran Perşembe günü itibariyle kapılarını misafirlerine açtı.

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