Vali Yazıcı: “Düşen vakalarla birlikte geçen yılı telafi edeceğiz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Turizmin başkenti olan Antalya’mız pandemi dolayısı ile biraz kendine yakışan güzel atmosferden uzakta kaldı. İnanıyoruz ki pandeminin koşulları ve düşen vaka sayılarımız ile birlikte bu sezon geçen yılı telafi edeceğiz” dedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen “Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele” konulu uluslararası konferans Antalya’nın turizm bölgesi Kundu’da bulunan Adalet Bakanlığı’nın Dinlenme Tesislerinde başladı. Konferansın açılışında konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “Toplantının Antalya’da düzenlemesinden dolayı teşekkür ederim. Turizmin başkenti olan Antalya’mın pandemi dolayısı ile biraz kendine yakışan güzel atmosferden uzakta kaldı. İnanıyoruz ki pandeminin koşuları ve düşen vaka sayılarımız ile birlikte önümüzdeki sezon geçen yılı telafi edeceğiz. 2019 yılında 15 milyon 800 bin yabancı misafir ağırladık. Yaklaşık 4 milyon civarında da yerli misafiri ağırladık. 680 bin civarında yatak ve 422 adet 5 yıldızlı otel ya da tatil köyü ile bir şehir” dedi.

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