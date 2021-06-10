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Kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı ölü bulundu

DHA

Kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı ölü bulundu


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı Kerim Oğuz (67) suda ölü bulundu.
Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki balıkçı barınağından dün akşam saatlerinde kendisine ait kayıkla ırmağa açılan amatör balıkçı Kerim Oğuz dönmeyince, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve İHH arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki balıkçıların da destek verdiği arama çalışmalarında, Kerim Oğuz, kayığına yaklaşık 100 metre mesafede sazlıkların arasında hareketsiz bulundu. Sudan çıkarılan Kerim Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kayıktayken kalp krizi geçirip suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulan Kerim Oğuz'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Serik Devlet Hastanesi'ne, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-06-10 13:42:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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