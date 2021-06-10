Kitap okumak için geldiği kütüphaneye, kaplumbağasını getirdi Kütüphanede gezen kaplumbağanın sırrı güvenlik kameraları izlenince çözüldü

Cemil Meriç Kütüphanesi, ilginç bir görüntüye ev sahipliği yaptı. Bir çocuk, kitap okumak için kütüphaneye kaplumbağası ile birlikte geldi. Güvenlik kameralarından kaplumbağayı bir çocuğun getirdiğini tespit eden kütüphane çalışanları ise hayvan sever çocuğun sevimli görüntülerini gülümseyerek izledi.

Çocuk ve gençlerin ilgi odağındaki Cemil Meriç Kütüphanesi, geçtiğimiz günlerde renkli görüntülere sahne oldu. Bir çocuk, kitap okumak için kütüphaneye kaplumbağası ile birlikte geldi. Avuçlarının içindeki kaplumbağasını önce yere bıraktı. Sonrasında ise yerinde durmayan sevimli kaplumbağayı kitap okuyacağı masaya çıkardı. Kaplumbağasına rahat bir ortam sağlayan küçük hayvan sever ise kütüphaneyi gezdi, çocuk klasikleri kitaplarını inceledi. Hayvan sever çocuk, daha sonra kaplumbağayı bırakarak, kütüphaneden ayrıldı. Kütüphanede gezen kaplumbağanın yetkililer tarafından fark edilmesi üzerine, güvenlik kameraları incelendi. Kaplumbağayı bir çocuğun getirdiğini gören kütüphane çalışanları ise hayvan sever çocuğun sevimli görüntülerini gülümseyerek izledi. Kaplumbağa halen kütüphanede bulunan çocuğa teslim edildi

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