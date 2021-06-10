Antalya'da anız yangınında 20 dönüm tarım arazi zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan anız yangınında 20 dönüm tarım arazisi zarar gördü.

Serik ilçesine bağlı Tekke mahallesi Güpürdüm mevkiinde çıkan anız yangınına Serik Orman İşletme Müdürlüğü Gebiz Şefligi ekipleri, 2 arazöz, 2 su ikmal aracı ile 2 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 20 dönüm tarım arazisi ile bazı ağaçlar zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.