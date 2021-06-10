Antalya'da kayıp kampçı 18 gündür aranıyor



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'ya tatil için gelen ve Kemer ilçesinde kamp yaparken kaybolan Mustafa Yıldırım'ı (60) arama çalışmaları, 18'inci günde Maden Koyu bölgesinde sürdürüldü.

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Çıralı'da kamp alanına gelerek, tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs'ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım'dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Yıldırım'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Aramalar, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından karadan, havadan ve denizden yürütüldü. Bugüne kadar Çıralı, Ulupınar, Beycik ve Maden Koyu bölgesinde yapılan aramalarda Yıldırım'ın izine rastlanılamadı. 18 gündür kayıp olan Mustafa Yıldırım'ı arama çalışmalarına Maden Koyu bölgesinde bugün de devam edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-06-10 15:06:08



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