Şampiyonun altın kemeri Alanya Belediyesi'nde

Dünya Şampiyonu olan Türk boksör Serdar Avcı, Başkan Yücel’i makamında ziyaret ederek altın kemeri takdim etti.

Türk boksör Serdar Avcı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Universal Boxing Organization'da (UBO) yarı ağır sıklette Gürcü sporcu Zaal Kvezereli'yi nakavt ederek Dünya Şampiyonu oldu. Bu maç öncesi kampını Alanya’da gerçekleştiren boksör Avcı, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in konuğu olmuş ve altın kemeri Alanya’ya getirme sözü vermişti. Gürcü rakibini yenerek altın kemere uzanan Avcı, sözünü tutarak Alanya’ya geldi ve altın kemerini Başkan Yücel’e getirdi.

Rakibini nakavt eden ve Dünya Şampiyonu olarak altın kemeri kazanan Serdar Avcı, Alanya Belediye Başkanı Yücel’i makamında ziyaret etti. Avcı, altın kemer sözünü tuttuğunu şimdiki hedefinin ise Dünya Boks Konseyi'nde (WBC) şampiyonluk olduğunu, onu da kazanınca buraya getireceğini söyledi.

Yücel: “Büyük bir gurur yaşadım”

Altın Kemerli Serdar Avcı’yı tebrik eden Başkan Yücel ise Amerika kampı dönüşü şampiyonu Alanya’ya tekrar beklediğini söyledi. Başkan Yücel; “Şampiyonumuz, turnuva öncesi hazırlık kampını Alanya’mızda geçirmişti. O günkü ziyaretinde de bana şampiyonluk sözü vermişti ve bugün de sözünü yerine getirerek bize hem büyük bir sevinç hem de büyük bir gurur yaşattı. Kendisini tebrik ediyor, nice şampiyonluklar diliyorum” dedi.

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