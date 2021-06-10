Geleceğin motokros şampiyon adayları Kumluca'da yetiştiriliyor



Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki motokros yarış pistinde geleceğin şampiyon adayları yetiştiriliyor. Küçük yaşta çocuklar eğitimlerin ardından piste çıkıp yarışıyor.

Kumluca'ya bağlı Beykonak Mahallesi'nde bulunan ve Avrupa standartlarındaki pistte geleceğin motokros şampiyonlarının yetiştirilmesi için eğitim çalışmaları yapılıyor. 4-5 yaşlarındaki yetenekli çocuklar eğitilerek yarışmalara hazırlanıyor. Aileleri veya eğitmenleri tarafından piste geçirilen çocuklar, önce dizlikleri, dirseklikleri ve kasklarını takıp ardından da başlama noktasına gelip, motosikletleriyle piste çıkıyor. Çocuklar pistte önce düz alanda motosiklet kullanmayı ardından da engel geçmeyi öğreniyor. Başta şarjlı bisikletlerle eğitime başlayan çocuklar eğitim seviyesine, yaşlarına göre yakıtlı ve yüksek güçlü motor kullanımına geçebiliyor.

'GELECEĞİN YARIŞMACILARINI YETİŞTİRİYORUZ'

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Burada geleceğin yarışçılarını yetiştiriyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz konum Türkiye'deki bir numaralı doğal motokros yarış pisti. Motokrosta şampiyon olabilecek şekilde çocuklarımızı yetiştiriyoruz" dedi.

'DÜNYA ŞAMPİYONLARI BİZİM PİSTLERİMİZDE EĞİTİM GÖRDÜ'

Kumluca Beykonak Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, "Geçen sene pandemiden dolayı hiçbir yarışmamız yapılmadı. Bu yıl ilk yarış Edirne'de yapılacak. 5. Ayak Türkiye Şampiyonası kapanış sezonu burada olacak. Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncügil, 10-11 yaşlarında bizim bu pistlerimizde yarışan çocuklarımızdı. Şimdi de bizim burada çok yetenekli çocuklarımız var" diye konuştu.

DOĞAL RAMPA OLARAK TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ

Kumluca'daki pistin doğal rampa olarak Türkiye'nin en iyi parkuru olduğuna işaret eden Bülent Dönmez, şöyle dedi:

"Parkurun yapılış şekli ve ölçüleri Avrupa standartlarına uygundur. Türkiye Şampiyonası'nın 5. ayağı burada olacak. Yeni gençlerimiz var. 4-5 yaşlarında. Haftada bir gün onlara eğitim veriyoruz. Motokrosta Türkiye şampiyonu Mustafa Çetin bizim yarışmacımız. Türkiye'nin en hızlı yarışmacısı. Hem de genel klasman birincisi. Kulübümüze bağlı 50-60 tane motokros yarışmacımız var. Türkiye'de en iyi puan toplayan en iyi yarışmacılar bizim bu parkurda yetişiyor."

'YURT DIŞINDAKİ MOTOKROSCULAR 4-5 YAŞINDA EĞİTİME BAŞLIYOR'

Pistte eğitim gören Berkan'ın babası Serkan Karaöz de, "Kendim de 10 yıldır aktif motosiklet kullanıyorum. Oğlum Berkan Karaöz (4), arkadaşımın oğlu Mustafa (5), babası Serdar da motorcuydu, o rahmetli oldu. Şimdi yerine Mustafa kaldı. İkisine de eğitim veriyoruz. Yurt dışında 4-5 yaşında başlıyor eğitimler. Bizler de elimizden geldiğince eğitim vermeye çalışıyoruz burada. Hedefimiz onları Türkiye ve inşallah Allah izin verirse dünya şampiyonları yapmak. Dizlikleri, dirsekleri ve kaskları olduğu sürece bu sporun hiçbir tehlikesi yok. Sokakta sürmektense tüm gençlerimizi buraya motosiklet sürmeye bekliyoruz. Burada motosikletlerimiz mevcut" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çocukların dizlik, dirseklik ve kasklarının takılması

Start noktasında çocukların motosikletlere bindirilmesi

Start verilmesi

Yarış esnasında pistten görüntü

RÖP 1: Mustafa Köleoğlu

RÖP 2: Serkan Karaöz

RÖP 3: Bülent DönmezDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-06-10 16:07:31



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