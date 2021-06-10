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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İHA

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Şekerhane Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis ekipleri yaptıkları aramalarda 5.13 gram bonzai, 3.70 gram esrar, 1,53 gram metamfetamin, 10 adet Lyrica isimli hap ele geçirdi. Olayla ilgili M.A.(49), H.G.(40), T.E.(40) isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden T.E. savcılık talimatıyla ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen diğer 2 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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