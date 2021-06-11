Gaspçı dehşeti yaşayan çift: Korktuk, ağladık

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaspçı dehşeti yaşayan çift: Korktuk, ağladık

DHA

Gaspçı dehşeti yaşayan çift: Korktuk, ağladık


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da evlerinin bahçesinde otururken Cengiz Ö.'nün gasp etmeye çalıştığı Meliha (77) ve Salim Şahin (76) çifti, yaşadıklarını anlattı. Salim Şahin, "Biz yaşlı insanlarız korktuk, ağladık" dedi.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kahramanlar Caddesi üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. Şüpheli Cengiz Ö., cadde üzerinde bir süre gezdikten sonra Meliha ve Salim Şahin çiftinin bulunduğu evin bahçesine girdi. Cengiz Ö., bahçede oturan Şahin çiftinin masa üzerinde bulunan cep telefonunu gasbetmeye çalıştı. Parkinson hastası Salim Şahin cep telefonunu vermemek için bastonunu kaldırınca panikleyen Cengiz Ö., çiftin evine açık kapıdan girdi. Şüpheli kapıyı kilitlerken, Şahin çifti durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cengiz Ö.'yü evden çıkması için ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Cengiz Ö. kapının camlarını kırarken, kırık camın olduğu yeri de yastık ve kilimle kapattı. Cengiz Ö., ardından pencereleri kırıp, dışarıya sandalye attı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine özel harekat polisi çağrıldı. Kapıyı kırıp eve giren özel harekat ekipleri, Cengiz Ö.'yü etkisiz hale getirdi. Elleri ters kelepçelenen şüpheli, polis merkezine götürüldü.
EVİ HARABEYE DÖNDÜRDÜ
Polislerin kapıyı kırarak etkisiz hale getirdiği Cengiz Ö.'nün çiftin evini harabeye döndürdüğü ortaya çıktı. Cengiz Ö.'nün ekipler tarafından evden çıkartıldığı sırada ayakkabısının bir teki evde kaldı. Evdeki eşyaları da kullanılamaz hale getiren Cengiz Ö.'nün, pencerelerdeki camları, televizyon kumandasını ve çiftin kullandığı bastonu kırdığı görüldü.
'TELEFONU POLİS OTOSUNUN ALTINA ATTI'
Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Salim Şahin, "Müstakil evimde bahçede oturuyordum. Mahalledekiler deli var diyorlardı. Bazı kişiler evlerinin önünden korktukları için kovmuşlar. Evimin önüne geldi. Kapıya çıktım, baktım koşarak bana doğru geliyor. 'Senin ne işin var burada' dedim, o esnada bana 'dede' diyerek telefonu elimden kaptı. Ondan sonra dışarıya kaçtı, ben de polisi çağırdım hemen geldiler. Koşarak polislerin arkasından gelerek cep telefonumu polis otosinin tekerinin altına attı" dedi.
'BASTONUMU ALIP KIRDI'
Telefonu attıktan sonra şüphelinin bahçeye girdiğini belirten Salim Şahin, "Telefonu attıktan sonra bastonu elimden alarak kırdı. Kucak kucağa geliyorduk neredeyse, o esnada başkasının bahçesine gitti sandım ama bizim eve çıkmış. Eşim de bahçede korktuğu için bir şey yapamamış. İçeriden kapı ve pencereye vurmaya başlamış. Biz yaşlı insanlarız korktuk ağladık, sızladık" diye konuştu.
Cengiz Ö.'nün eve girdiğinde kendilerinin dışarıda olduğunu söyleyen Şahin, "Biz giriş kapısının oralardaydık. İçeri girdiğinde biz kaçmadık, evin oralarda bağırmaya başladık. Sonra polis ekipleri bizi yakında bulunan kızımın evine götürdü. Biz çok korktuk, korkmadık desek yalan olur. Ben parkinson hastasıyım" dedi.
Polis merkezinde ifadesi alınan Cengiz Ö.'nün işlemlerinin ardından 'Konut dokunulmazlığını ihlalden' adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-06-11 12:25:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü
Tarlaları yanan çiftçilere tohumluk buğdayları dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarlaları yanan çiftçilere tohumluk buğdayları ...
Antiochia Ad Cragum Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Antiochia Ad Cragum Antik Kenti’nde kazı çalışmaları ...
Kasap dükkanını kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı Babasının alacağı olan kasabı kurşunladı sırtından giren kurşun karnından çıktı Saldırganın işyerine girip kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kasap dükkanını kurşun yağmuruna tuttu: 1 ...
Telefonları gasp edilip dehşeti yaşayan yaşlı adam korku dolu anları anlattı İşçi emeklisi Salim Şahin: "Bahçeye girip ellerimi öptü, korktum ama elinde bıçak yoktu" "Yapma etme diye yalvardım ama dinlemedi" Yaşlı çift, telefonlarını alan ve daha sonra kendisini eve kilitleyip zarar veren şüphelinin serbest bırakılmamasını istedi Şüpheli evin içindeki eşyalara zarar verirken, olay yerinde ayakkabılarının halen durduğu görüldü
YEREL HABERLER Telefonları gasp edilip dehşeti yaşayan yaşlı adam ...
Döşemealtı’na 3 yeni tenis kortu
YEREL HABERLER Döşemealtı’na 3 yeni tenis kortu
Antalyaspor, 4 futbolcuyla yolları ayırıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, 4 futbolcuyla yolları ayırıyor
Müzik tutkunu Duru'nun hayallerini ablası sürdürüyor
YEREL HABERLER Müzik tutkunu Duru'nun hayallerini ablası sürdürüyor
ANFAŞ’ı ele geçiriyor söylentileri sebebiyle hisselerini yarı fiyatına satışa çıkardı ANFAŞ yönetim kurulu Başkanı Bıdı: "Ben iş adamıyım adil ve ahlaklı şekilde ticaret yapıyorum. Aile olarak yüzde 55 hissemiz var. Hisseleri, aldığım fiyatın yüzde 50 indirimli satıyorum"
YEREL HABERLER ANFAŞ’ı ele geçiriyor söylentileri sebebiyle ...
AÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadında rekor kırdı
YEREL HABERLER AÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadında rekor kırdı
(Özel) Kurban Bayramı öncesi AVM ve zincir market uyarısı: “O kurbanlar kurban değildir” Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: "10-15 gün önce kesip de depolara doldurup, vatandaşa sabah 09.00’da göndermesinler" "Bana nerede kestiklerini, nasıl kestiklerini ispatlasınlar" "İstedikleri yere beni şikayet etsinler" "Tavukçular aşırı zam yaparsa Ticaret Bakanlığına ben şikayet ederim"
YEREL HABERLER (Özel) Kurban Bayramı öncesi AVM ve zincir market ...
Gasbetmeye çalıştığı çiftin evine girdi, kapı kırılarak yakalandı
YEREL HABERLER Gasbetmeye çalıştığı çiftin evine girdi, kapı ...
Yaşlı çifte dehşeti yaşattı, Polis Özel Harekat operasyonla yakaladı Yaşlı çiftin önce telefonunu sonra evini gasp etti Telefonunu gasp ettiği çiftin evine kendini kilitleyen şüpheliyi Özel Harekat Polisi kapıyı kırarak yakaladı Üzerine tül perdeyi çekip görünmediğini zanneden şüpheli kırdığı camlardan dışarıya sandalye fırlattı
YEREL HABERLER Yaşlı çifte dehşeti yaşattı, Polis Özel Harekat ...
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe geçti
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe ...
Alanya'da vatandaşlar 1 TL karşılığı sokak hayvanlarını besleyecek
YEREL HABERLER Alanya'da vatandaşlar 1 TL karşılığı sokak ...
'Kıskançlık' tartışmasında eşi Seycan'ı bacaklarından vurdu
YEREL HABERLER 'Kıskançlık' tartışmasında eşi Seycan'ı bacaklarından ...
Kurbanlık satışları başladı
YEREL HABERLER Kurbanlık satışları başladı
Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından vurdu Antalya’da eşi ile tartışan genç, eşini vurup yaraladı
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine girip eşini ayaklarından ...
Geleceğin motokros şampiyon adayları Kumluca'da yetiştiriliyor
YEREL HABERLER Geleceğin motokros şampiyon adayları Kumluca'da ...
Şehit Teğmen Fikret Dinçer’in adının yaşatılacağı park törenle açıldı Açılışta şehidin annesi ve eşi duygu dolu anlar yaşadı
YEREL HABERLER Şehit Teğmen Fikret Dinçer’in adının yaşatılacağı ...
Geleceğin şampiyon adayları pistlerin tozunu atıyorlar
YEREL HABERLER Geleceğin şampiyon adayları pistlerin tozunu ...
Şampiyonun altın kemeri Alanya Belediyesi'nde
YEREL HABERLER Şampiyonun altın kemeri Alanya Belediyesi'nde
Antalya'da kayıp kampçı 18 gündür aranıyor
YEREL HABERLER Antalya'da kayıp kampçı 18 gündür aranıyor