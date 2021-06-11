Genç işsizliğine çözüm girişimciliği teşvik etmek

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, genç işsizliğinin Türkiye’nin önemli problemlerinden biri olduğunu hatırlatarak bu sorunun önüne geçmek için gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Genç işsizliği yüzde 25’in üzerinde

Genç işsizliğinin genç girişimciliğinin desteklenmesiyle sorunun önüne geçilebileceğini vurgulayan ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Bugün ülkemizin önemli problemlerinden biri olan işsizliktir. Özellikle genç işsizliği yüzde 25 seviyesinin üzerine çıkmış durumda. Bu çok büyük bir rakam olarak göze çarpıyor. Gençlere iş fırsatları yerine gençlerimizi girişimciliğe yönlendirip cesaretlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.



Bir yazılım konteynırlar dolusu ihracattan daha değerli hale geldi

ANTGİAD olarak bu konuda üzerlerine düşen her görevi yapmaya hazır olduklarını da ifade eden Sert, “Biz Antalyalı genç iş insanları olarak gençleri girişimciliğe teşvik etme konusunda her zaman istekliyiz. Gençlerin iş dünyasına atılması, girişimciliğin özendirilmesi hem gençlerin istihdam ihtiyacını azaltacak hem de ekonominin yukarı doğru bir ivme kazanmasını sağlayacaktır” dedi.

Ekonomik anlamda özellikle pandemi döneminde yapay zeka, dijital ekonomi ve eticaretin öne çıktığını da ifade eden Sert, “Bugün artık bir uygulama yazmak konteynırlar dolusu ihracat yapmaktan daha değerli hale geldi. Bir oyun yazılımını neredeyse 2 milyar dolara alıcı buluyor. Gençlerimizin melek yatırımcılar ile buluşmasını ve bu tarz başarılı çalışmaları desteklemek gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

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