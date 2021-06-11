13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı

DHA

13 yaşındaki çocuk kaza yapınca yakalandı, 170 suç kaydı çıktı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çalıntı motosikletle polisten kaçan 13 yaşındaki Ş.B., kaza yapınca yakalandı. Motosikleti 100 liraya arkadaşından aldığını iddia eden Ş.B.'nin hırsızlıktan 170 suç kaydı olduğu belirlendi.
Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Devriye gezen motosikletli yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, ters şeride girdi, polis de peşine düştü. Kovalamaca sırasında şüpheli motosikletle refüje çarpınca yakalandı. Sürücü Ş.B.´nin yapılan sorgusunda 170 hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Olay yerindeki polise, "Motosiklet çalıntı değil, 100 liraya arkadaşımdan aldım. Korktuğum için kaçtım" diyen Ş.B., arkadaşının adının sorulması üzerine "Adını bilmiyorum" cevabını verdi.
Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu saptandı. Gözaltına alınan Ş.B. polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2021-06-11 14:04:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaldığı motosikletle yakalandı, 13 yaşında 170 suç kaydı çıktı
YEREL HABERLER Çaldığı motosikletle yakalandı, 13 yaşında 170 suç ...
AÜ'nün Antalya’nın organik atık sorunlarına çözüm arayan tezine üçüncülük ödülü
YEREL HABERLER AÜ'nün Antalya’nın organik atık sorunlarına çözüm ...
Genç işsizliğine çözüm girişimciliği teşvik etmek
YEREL HABERLER Genç işsizliğine çözüm girişimciliği teşvik etmek
Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: “Türkiye, Kazaklar için bir numaralı destinasyondur”
YEREL HABERLER Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly: “Türkiye, ...
Yörük ve tarım kültürü yerine popüler kültüre bırakıyor “Antalya’nın tarımı ve kırsalı kıskaç altında”
YEREL HABERLER Yörük ve tarım kültürü yerine popüler kültüre ...
İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap, yaralandı
YEREL HABERLER İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kasap, yaralandı
Aşırı hız kazaya sebep oldu: 2 yaralı Beton mikserine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Aşırı hız kazaya sebep oldu: 2 yaralı Beton mikserine ...
Gaspçı dehşeti yaşayan çift: Korktuk, ağladık
YEREL HABERLER Gaspçı dehşeti yaşayan çift: Korktuk, ağladık
Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü
YEREL HABERLER Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ölü
Tarlaları yanan çiftçilere tohumluk buğdayları dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarlaları yanan çiftçilere tohumluk buğdayları ...
Antiochia Ad Cragum Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Antiochia Ad Cragum Antik Kenti’nde kazı çalışmaları ...
Kasap dükkanını kurşun yağmuruna tuttu: 1 yaralı Babasının alacağı olan kasabı kurşunladı sırtından giren kurşun karnından çıktı Saldırganın işyerine girip kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Kasap dükkanını kurşun yağmuruna tuttu: 1 ...
Telefonları gasp edilip dehşeti yaşayan yaşlı adam korku dolu anları anlattı İşçi emeklisi Salim Şahin: "Bahçeye girip ellerimi öptü, korktum ama elinde bıçak yoktu" "Yapma etme diye yalvardım ama dinlemedi" Yaşlı çift, telefonlarını alan ve daha sonra kendisini eve kilitleyip zarar veren şüphelinin serbest bırakılmamasını istedi Şüpheli evin içindeki eşyalara zarar verirken, olay yerinde ayakkabılarının halen durduğu görüldü
YEREL HABERLER Telefonları gasp edilip dehşeti yaşayan yaşlı adam ...
Döşemealtı’na 3 yeni tenis kortu
YEREL HABERLER Döşemealtı’na 3 yeni tenis kortu
Antalyaspor, 4 futbolcuyla yolları ayırıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, 4 futbolcuyla yolları ayırıyor
Müzik tutkunu Duru'nun hayallerini ablası sürdürüyor
YEREL HABERLER Müzik tutkunu Duru'nun hayallerini ablası sürdürüyor
ANFAŞ’ı ele geçiriyor söylentileri sebebiyle hisselerini yarı fiyatına satışa çıkardı ANFAŞ yönetim kurulu Başkanı Bıdı: "Ben iş adamıyım adil ve ahlaklı şekilde ticaret yapıyorum. Aile olarak yüzde 55 hissemiz var. Hisseleri, aldığım fiyatın yüzde 50 indirimli satıyorum"
YEREL HABERLER ANFAŞ’ı ele geçiriyor söylentileri sebebiyle ...
AÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadında rekor kırdı
YEREL HABERLER AÜ Ziraat Fakültesi buğday hasadında rekor kırdı
(Özel) Kurban Bayramı öncesi AVM ve zincir market uyarısı: “O kurbanlar kurban değildir” Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: "10-15 gün önce kesip de depolara doldurup, vatandaşa sabah 09.00’da göndermesinler" "Bana nerede kestiklerini, nasıl kestiklerini ispatlasınlar" "İstedikleri yere beni şikayet etsinler" "Tavukçular aşırı zam yaparsa Ticaret Bakanlığına ben şikayet ederim"
YEREL HABERLER (Özel) Kurban Bayramı öncesi AVM ve zincir market ...
Gasbetmeye çalıştığı çiftin evine girdi, kapı kırılarak yakalandı
YEREL HABERLER Gasbetmeye çalıştığı çiftin evine girdi, kapı ...
Yaşlı çifte dehşeti yaşattı, Polis Özel Harekat operasyonla yakaladı Yaşlı çiftin önce telefonunu sonra evini gasp etti Telefonunu gasp ettiği çiftin evine kendini kilitleyen şüpheliyi Özel Harekat Polisi kapıyı kırarak yakaladı Üzerine tül perdeyi çekip görünmediğini zanneden şüpheli kırdığı camlardan dışarıya sandalye fırlattı
YEREL HABERLER Yaşlı çifte dehşeti yaşattı, Polis Özel Harekat ...
Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe geçti
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi yol çalışmalarında yeni tekniğe ...
Alanya'da vatandaşlar 1 TL karşılığı sokak hayvanlarını besleyecek
YEREL HABERLER Alanya'da vatandaşlar 1 TL karşılığı sokak ...