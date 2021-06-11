Sümer Ezgü Sanat Akademisi Konyaaltı’nda

Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü’nün kurduğu Sanat Akademisi, EXPO 2016 Antalya Parkı’nda eğitim veriyor.

Konyaaltı Belediyesi, Toros Mahallesi’nde bulunan EXPO 2016 Antalya Parkı’nı sanat, kültür ve eğitim faaliyetlerinin yer aldığı bir merkeze dönüştürdü. Bağlama, gitar, keman, dans, drama, diksiyon, tiyatro, şan, çocuk korosu gibi birçok aktivitenin yer aldığı akademide eğitimler başladı. Sanatçı Sümer Ezgü de öğrencilerle yakından ilgileniyor.



“Verdiğimiz konserler ile kız çocuklarımıza burs veriyoruz”

Ünlü sanatçı Sümer Ezgü, çok güzel bir binada hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Sümer Ezgü, “Belediyecilik sadece yol ve kanalizasyon hizmeti değildir. Kültür sanat faaliyetlerine yaşam sağlamak çok değerlidir. Bu konuda Semih Başkanımızla çok güzel bir işbirliği yaptık. Bize EXPO Parkı içerisinde bu alanı gösterdi. Burada Türkiye’de az olan bir yelpazeye sahibiz. Bağlama, kabak kemanesi, sipsi gibi milli müzik aletlerimiz yanı sıra piyano, gitar, keman gibi batı enstrümanları alanında eğitim veriyoruz. Türk Eğitim Vakfı Koromuz var, Antalya iş kadınlarından oluşuyor. Verdiğimiz konserler ile kız çocuklarımıza burs veriyoruz. Halk oyunları, bale, salon dansları eğitimleri veriyoruz. Burası bir sanat odağı, burada tohum ekiyoruz. Özellikle pandemi döneminde müzik ve sanatın ne kadar değerli olduğunu yakından gördük. Konyaaltı Belediyemizle birlikte güzel çalışmalara imza atacağız” diye konuştu.



“Sanat Konyaaltı’nın her noktasına taşınıyor”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise EXPO 2016 Antalya Parkı’nın artık daha canlı bir park haline dönüştüğünü söyledi. Parkın içinde eğitim, kültür ve sanat alanlarında faaliyetlerini yürütecek kurumlarla donattıklarını belirten Başkan Esen, “Burası yeni bir yaşam alanına dönüşüyor. Parkımız sadece çocuklarımızın oyun alanı değil, eğitim faaliyetlerinin yürütüleceği bir park haline geldi. Sümer Ezgü Sanat Akademimiz de artık Konyaaltı’nda faaliyetlerini burada yürütecek. Sanatı Konyaaltı’mızın her alanına taşımaya kararlıyız” dedi.

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