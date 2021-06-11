Sağlıklı Çevre Temiz Antalya Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sağlıklı Çevre Temiz Antalya Fotoğraf Yarışması’nda kazanan isimler belli oldu. Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri ASAT Genel Müdürlüğü merkez binasında düzenlenen törenle sahiplerine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Çevre Haftası nedeniyle 715 yaş arası çocukların katılımıyla düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmaya gönderilen fotoğraflar konusunda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu kazanan yarışmacılar için ASAT Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.



“Çevreyi korumanın yolu eğitim”

Törende konuşan ASAT Genel Müdür Yardımcısı Recep Çalı, yarışmaya olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yolunun çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmaları olduğunu belirtti. Çalı, “Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü olarak çevre ve doğa dostu bir kent oluşturmak bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz” dedi.



“Çevre dostu kent oluşturmak istiyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da “Başkanımız Muhittin Böcek’in planlı, kurallı, kimlikli kent vizyonuyla çevre ve doğa dostu bir kent oluşturmak bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



“Ödüllerini aldılar”

Yarışmaya gönderilen 79 fotoğraf içerisinden birinci olan fotoğrafın sahibi Hüseyin Enes Büyükkeskin ödülü olan bisikleti Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy’dan aldı. İkinci olan Gülce Tuna’ya tablet, üçüncü olan Kayra Alp Şahin’e ise şövale ve resim seti hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.