Muratpaşa’da sabah sporu yeniden başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin sağlıklı yaşam projesi ‘Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’yle parklarda, pazar yerlerinde ve belediyenin açık hava spor tesislerinde sabah sporu devam ediyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin antrenörleri, diyetisyenleri, 55 mahallesinden gönülleriyle Türkiye’nin en geniş kapsamlı sağlıklı yaşam projesi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’nde sabah sporu salgında kademeli normalleşme dönemiyle birlikte yeniden başladı.



Mahallelerde parklar, kapalı pazar yerleri ve belediyenin açık hava spor tesislerinin aralarında olduğu 22 noktada haftada içi iki gün düzenlenen sabah sporuna salgın nedeniyle sadece yetişkinler katılabiliyor. Matların sosyal mesafe kuralarına dizilip müzik eşliğinde başlayan spor yaklaşık bir saat sürüyor. Haftanın son gününde Cumhuriyet Mahallesi’nde kapalı pazar yerinde düzenlenen spora katılan Cemile Yıldız “17 günlük tam kapanmadan sonra gayet güzel bir şekilde pandemi kurallarına uyarak sporumuza başladık. Çok memnunuz” diye konuştu. Cumhuriyet Mahallesi muhtarı Gülay Eser, “Mahallelimizde talep oluştuğu zaman hemen sonuç veren bir belediyemiz var. Bizler sabah sporu etkinliği istemiştik ve oldu. Pandemi kurallarına uyarak spor yapma imkanımız oldu” diye konuştu.

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