Sarıoğlu Avrupa Şampiyonası’nda

Antalyaspor cimnastik takımından 17 yaşındaki Nilgün Sarıoğlu, milli takım ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda yer alıyor.

Nilgün Sarıoğlu, Bulgaristan'ın Varna kentinde 7 Haziran'da başlayan ve 13 Haziran'a kadar devam edecek olan 37'nci Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'na katılan milli takımı temsil etmeye hak kazanan sporculardan biri oldu. Antalyaspor’da antrenörler Liudmila Sert, Evgenia Gemici ve Merve Kahraman Sukic nezaretinde çalışmalarını sürdüren Nilgün Sarıoğlu, milli takımda yer aldı. Antrenör Liudmila Sert de milli takım antrenörü olarak Varna’da Antalyaspor’u temsil eden bir başka isim oldu.

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