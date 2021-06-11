Manavgat’ta plajlar ve mesire alanları faaliyete başladı

Manavgat Belediyesi, Haziran ayı Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kademeli normalleşme kuralları gereğince, halk plajlarını ve mesire alanlarını kurallara uygun bir şekilde yeniden faaliyete geçirdi.



Manavgat Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü ekipleri, Antalya İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu’nun sahil bantları, park, mesire ve piknik alanlarında uygulanan yasağı kaldırmasının ardından ilk olarak sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre yeniden düzenleme çalışmalarını tamamladı. Şezlong ve soyunma kabinlerini her kullanım sonrasında dezenfekte eden ekipler, uyarı tabelalarını da yerleştirdi. Sokağa çıkma kısıtlamasına göre ayarlanan saatler aralığında plaj ve mesire alanlarını kullanabilecek olan vatandaşlar, Manavgat Belediyesi’ne ait olan Evrenseki, SorgunÇamiçi, Boğaz ve Kızılot Halk plajlarını sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasında, Yemişli, Kızılot, Sorgun, Şelale, Örenşehir, ve Değirmenli mesire alanlarını ise sabah 08.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında kullanabilecek.



“Kurallara uyarak hizmet veriyoruz”

Yasakların kalmasının ardından Covid19 tedbirlerine göre yeniden normalleşme düzenine geçtiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, belediyeye ait halk plajı ve mesire alanlarında kurallara uygun hizmet vermeye başladıklarını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi olarak, halkımızın plajlarımızda ve mesire alanlarımızda keyifli ve herşeyden önce sağlıklı vakit geçirebilmesi amacıyla tüm çalışmalarımızı titizlikle yerine getiriyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Halkımızın, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilmesini sağlamak amacıyla belirlenen kurallarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm konuklarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını önemle rica ediyor, daha güzel, daha sağlıklı günlerde bir arada olmayı temenni ediyorum” dedi.

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