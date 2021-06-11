Side Antik Kenti’ndeki evlere begonvil dikme zorunluluğu getirildi

Manavgat Belediyesi’nin 2021 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda Side Antik Kenti’ndeki bütün evlere begonvil dikme zorunluluğu getirildi.

Manavgat Belediyesi’nin Side Kentsel Tasarım Projeleri ve Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarıyla hayata geçirilen “Side’nin Dönüşümü” çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Manavgat Belediyesi’nin 2021 yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda Side’nin tarihi kentsel dokusunu korumak ve yerli ve yabancı konukların doğa ile etkileşimini artırmak amacıyla bütün evlere begonvil dikme zorunluluğu getirildi.



“Side'yi aslına döndürüyoruz”

Meclis Toplantısında konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Bildiğiniz gibi Side’mizde dönüşüm çalışmalarımız bir süredir devam ediyor ve çok olumlu yorumlar alıyoruz. Amacımız Side’nin tarihi dokusunu koruyup, yeniden canlandırmak. Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarımızla, tarihi eserlerin üzerindeki zamanında yapılmış izinsiz yapıları yıkıyoruz, altından çıkan tarihi eserlerin üzerini camla kaplıyor ve izlenmeye açıyoruz. Yıkılan yapının yerine ise Side’nin geleneksel evlerini yeniden yaptırıyoruz. Bu çok büyük ve önemli bir çalışma. Side’de eskiden cumbalı, kiremit çatılı evler vardı ve hepsinin önünde begonvillerle bezenmiş bir görünümdeydi. Çok güzel bir ambiyansı vardı. Ancak bu ambiyans zaman içinde kaybolmuş. Şimdi ekiplerimiz bu ambiyansı yeniden oluşturmaya çalışıyor. Belediyemizce caddeler nezdinde çalışmalar yapıldı. Begonvillerle bezenmiş evleri tekrar Side’ye kazandırmak istiyoruz. Arkadaşlarımız bunların renklerini de belirleyecek şekilde planlama yaptı. Side’nin yenileşmesi sürecinde meclis kararı alarak begonvil ekimini zorunlu hale getireceğiz. Herkese begonvili binaların ön cephelerine ektireceğiz. Sert zemin olan yerlerde ise saksılara ekerek begonvili kentle bütünleştireceğiz. Balkonlarda küçük saksılarla mevsimlik çiçeklerin ekimini de mecbur tutacağız. Geleneksel keyifli binalarımızı renklendirmiş olacağız. Bu turizme de artı değer sağlayacak” dedi.

Begonvil kararını olumlu bulan tüm meclis üyeleri, gündemin 7. Maddesine oy birliği ile onay verdi.

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