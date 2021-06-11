Alanya’da motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

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Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Suriye uyruklu Mohamad Dib Muhanna’nın (30) kullandığı 07 MB 2525 plakalı otomobil ile Deniz S. (17) idaresindeki 15 PR 180 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Deniz S.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan gencin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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