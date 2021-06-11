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Antalya Valisi Yazıcı: “Önümüzdeki yıllarda spor turizminden daha çok pay alacağız”

İHA

Antalya Valisi Yazıcı: “Önümüzdeki yıllarda spor turizminden daha çok pay alacağız”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani ile makamında bir araya geldi. Ziyarette konuşan Vali Yazıcı, “Tarihi ve kültürel dostluğumuzu, sporun insanları birleştirme gücüyle pekiştireceğiz” dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Türkiye’de bulunan Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Daulina Osmani, Vali Ersin Yazıcı ile makamında bir araya geldi. Valilik şeref defterini imzalayan Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osmani, özellikle spor turizmi ve sporun ekonomik değere dönüştürülmesi konusunda bilgi alışverişi yapmak istediklerini belirtti. Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osmani’yi turizmin başkenti Antalya’da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Yazıcı, turizm başta olmak üzere her konuda ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

“Görev yaptığım illerde sporla ilgili birçok proje gerçekleştirdim”
Sporun özellikle çocukların ve gençler için önemine değinen Vali Yazıcı, “Görev yaptığım her ilde sporla ilgili projelere yer verdim. Çünkü şuna inanıyorum ki spor sadece başarıyı değil, disiplin anlayışını da beraberinde getirir. Spor çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel olarak gelişmesine katkı sağlıyor. Sağlıklı yaşam için spor şart. Bu nedenle biz öğrencilerimizin spor yapmaya teşvik ettik. Spor yapan çocuklarımızda şunu da gözlemledik. Spor, okul başarısını da olumlu etkiliyor. Öğrencilerimize yatkın oldukları, kabiliyetlerinin uygun olduğu sporları yaptırmak için, tesis, malzeme ve diğer her türlü maddi ve manevi imkanları sunduk. Biz devlet olarak proje kapsamında çocuklarımızı sporla buluşturarak onlara disiplin sağlamayı, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefledik. Hepimizin bildiği gibi spor aynı zamanda disiplin işidir. İnşallah pandemi sonrası Antalya’da da bu tür çalışmalarla gençlerimizi spora daha çok yönlendiriyor olacağız” diye konuştu.

“Spor alanında işbirliği yapmak istiyoruz”
Sporu çok sevdiğini ve sporun içinden gelen biri olarak özellikle yüzme dalına ilgi duyduğunu ifade eden Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Osmani, “Sporun sosyalleştirme ve toplumları birleştirici bir gücü var. Gençlerimize sporu sevdirmek hem de spor vasıtasıyla ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Sporun ekonomik değere dönüştürülmesi, spor turizminin yönetilmesi gibi alanlarda fikir alışverişinde bulunarak ortak projelere imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

“Meslek hayatımda beni en mutlu eden proje”
30 yıllık meslek hayatında kendisini en mutlu eden projenin sporla ilgili gerçekleştirdiği projeler olduğunu aktaran Vali Yazıcı, “Herhangi bir çocuğumuz spora başladığında bütün hedefleri değişerek bambaşka bir yola giriyor. Bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıyor. Buradaki esas amaç çocukları erken yaşta kötü alışkanlıklardan uzak tutarak disipline etmek. Çünkü spor bir disiplin işidir. Spora yönlendirdiğimiz çocukların annelerinden, çocuklarının yaşama bakış açısı ve ilgi alanlarının olumlu yönde değiştiğini dinledik. Bu da bizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki yıllarda spor turizminden daha çok pay alacağız”
Şehirdeki spor turizmine de değinen Vali Yazıcı, “Antalya, spor turizminde son zamanlarda iyi bir durumda. Önceki yıllarda daha çok Avrupa ülkelerinden takımlar gelirken şimdi Asya ülkelerinden de birçok takımı kamp için şehrimizde ağırlamaktayız. Antalya için spor turizmi denince futbol, golf akla geliyordu. Ama artık şehrimizde sporun birçok dalı kamp yapılabilecek tesis var. Önümüzdeki yıllarda spor turizminden daha çok pay alabileceğimize inanıyorum” dedi.
Pandemi öncesi 63 bin Kosovsalı turisti misafir ettiklerini söyleyen Vali Yazıcı, Kosova’lı misafirleri Antalya’da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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