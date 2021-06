Antalyaspor Kulübü Derneği'nin yeni başkanı Hesapçıoğlu oldu

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda Emin Kemal Hesapcıoğlu Antalyaspor Kulübü Derneği’nin yeni başkanı oldu.

Antalyasporu'un Döşemealtı ilçesindeki, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda yapılan genel kurula Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Vakfı ve Antalyaspor A.Ş. eski başkan ve yöneticilerinin yanı sıra Antalyaspor Vakfı Başkanı Nafiz Tanır ile dernek üyeleri katıldı.

Genel kurulun Divan Kurulu Başkanlığı’nı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere yaptı. Kurulda, Kamile Gülgün Yıldırım, Mehmet Çelik, Hakan İrban, Cenk Soyer ve İsmet Tandoğan da yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tüzükte yapılan değişiklikler genel kurulun oylarına sunuldu ve tüm değişiklikler kabul edildi. Daha sonra seçim maddesine geçildi. Tek listenin sunulduğu genel kurulda Emin Kemal Hesapcıoğlu’nun başkanlığında oluşturulan liste, Antalyaspor Kulübü Derneği’nin yeni yönetimi olarak göreve geldi.

Genel kurulun dilek ve temenniler bölümünde Antalyaspor eski başkanlarından Dündar Uluğkay ve tribünlerin sevilen isimlerinden Ali Çınardere birer konuşma yaptı.



"Projeleri geliştirme zamanı"

Antalyaspor A.Ş. adına söz alan Asbaşkan Berkay Bahar ise, “Antalya’mızın tüm kurumları ile beraber ortak akıl ile Antalya’nın Antalyaspor’umuza, Antalyaspor’umuzun da Antalya’ya değer kattığı projeler geliştirme zamanıdır. Biz, bu konuda her türlü çalışmaya hazırız. Antalyaspor Kulübü Derneği yönetimimize şimdiden başarılar diliyor, zorlu yolculukta yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.



"34 isim tam yetki ile çalışacak"

Son olarak kürsüye Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı’na seçilen Emin Kemal Hesapcıoğlu geldi. Geçmişte başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan herkese saygı ve minnetlerini sunarak konuşmasına başlayan Hesapcıoğlu, sözlerinin içeriğinde “Antalyaspor Ailem” vurgusu yaptı. Yönetim, denetim ve haysiyet kurullarında görev alacak olan asil ve yedek toplam 34 ismin prosedür gereği bu şekilde sıralandığını, ancak 34 ismin de bir yönetim kurulu üyesi gibi kulüp için aktif olarak çalışması üzerine bir sistem kurduklarını anlatan Hesapcıoğlu, “Derneğimiz 11 farklı branşta, 574 sporcu ile faaliyetlerini sürdürüyor. Milli oyuncular, şampiyonlar ve Türkiye rekortmenlerini barındıran bir kulübüz. Her şeyimiz amatör branşlarımız için. Onların daha iyi şartlarda daha büyük başarılara imza atması için çalışacağız. Biliyoruz ki yapacak çok işimiz var” diye konuştu.



"Alkışları Türkiye duyacak"

Antalyaspor A.Ş’den destek alan değil, katkı koyan bir mali yapıya sahip olduklarını ve bunu artırarak geliştireceklerini belirten Hesapcıoğlu, “Tüm dünyada yaşanan pandemi sürecinin de etkileri ile mali açıdan zor günler yaşanmaktadır. Bu zor günleri ancak birlik ve dayanışma içerisinde aşabiliriz. Sağlam temeller üzerine oturtulmuş Antalyaspor’umuzun aynı şekilde yoluna devam edebilmesi için hep birlikte çalışacağız. Antalyaspor’umuzun başarılarını hep birlikte alkışlayacağız. Bu alkışın daha yüksek sesle duyulması için hep birlikte tek yürek ele ele vereceğiz ve alkışlarımızı tüm Türkiye’ye duyuracağız” dedi. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı’na seçilen Emin Kemal Hesapcıoğlu konuşmasını alkışlar eşliğinde noktalarken Antalyaspor Kulübü Derneği’nin yeni yönetim kurulu üyelerinin çektirdikleri toplu fotoğraf ile genel kurul sona erdi.

Antalyaspor Kulübü Derneği’nde yeni yönetim, denetim ve haysiyet kurulu üyeleri aşağıdaki gibi oluştu:

Yönetim kurulu asil: Emin Kemal Hesapcıoğlu, Mustafa Özdoğan, Ufuk Sezer, Osman Sapmaz, Kıvanç Bülent Kuzay, Deniz Varol, Ersan Göbelek, İbrahim Gökhan Kasapoğlu, Levent Küçükçolak, Birhan Varol.

Yönetim kurulu yedek: Ahmet Avcıoğlu, İsmail İltemir, Özgür Basmacı, Güray Kanan, Rüştü Şevki Okur, Murat Şimşek, Selin Antalya, Hüseyin Tınkaz, Tahir Özdaş, Can Osman Cilesiz, Ali Buğrul.

Denetleme kurulu asil: Mustafa Türker, Mehmet Çelik, Mehmet Hakan İrban.

Denetleme kurulu yedek: Utku Taşkın, Caner Canıtez, Murat Kaan Binbir.

Haysiyet kurulu asil: Turgay Soyer, İbrahim Şendil, Ahmet Kiştin

Haysiyet kurulu yedek: Efe Kırmızıoğlu, Ömer Altıntepe, Ali Murat Hizay.

