Antalya´da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3930 Sokak üzerinde bulunan kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kenan Paloğlu'nun kullandığı 48 AGA 498 plakalı motosiklet ile Halil Tat yönetimindeki 07 LAV 85 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Paloğlu yola savrulurken, otomobil önce kaldırıma çarptı, ardından beton bloğu yıkarak sokak üzerinde bulunan çocuk parkına girdi.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sürücü Halil Tat´ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin aşağıya inmesi sonucu polis ve bekçiler, vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Yaralılar Halil Tat ile Kenan Paloğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-06-12 00:47:50



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