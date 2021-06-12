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Antalya´nın kulağı Rusya´dan gelecek haberde

DHA

Antalya´nın kulağı Rusya´dan gelecek haberde


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS önlemleriyle geçen yıl 3,5 milyon turist ağırlayan Antalya, bu yıl 40 ülkeden 7 milyon turist bekliyor. Kurban Bayramı nedeniyle iç piyasanın da hareketlendiği sektörde turizmcinin gözü ise Rusya'nın uçuş kısıtlamalarını kaldırmasında. Sektör temsilcileri, gelecek hafta Rusya'dan iyi bir haber gelmesini umuyor.
Turizm kenti Antalya, koronavirüs tedbirleriyle geçirdiği 2020 yaz sezonunda 3,5 milyon turist ağırladı. Güvenli turizm sertifikası kapsamında hizmet veren turizm sektörü, yeni sezona, çalışanların büyük kısmının aşılanmasıyla giriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 899 konaklama tesisine sahip Antalya'da, 5 yıldızlı 407 otel ve tatil köyü bulunuyor. Türkiye genelindeki 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sinin bulunduğu Antalya'da, tesisler sürekli olarak bağımsız akredite kuruluşlar tarafından denetleniyor.
8 MİLYON TURİST BEKLENTİSİ
Koronavirüs önlemleriyle başlayan 2021 yılı sezonu için turizmci, önümüzdeki hafta Rusya'dan uçuşlarla ilgili kısıtlamanın kaldırılması yönünde gelecek kararı bekliyor. Tüm hazırlıkları yapan turizmcinin bu yıl beklentisi ise geçen yılın 2 katı turisti ağırlamak.
Profesyonel Otel Yöneticileri Dernek (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizm çalışanlarının aşılanması için verilen kararın Türk turizmini rakiplerin bir adım önüne geçirdiğini belirterek, bu yıl beklentilerinin iyi yönde olduğunu söyledi. Rusya'dan ümitli olduklarını da belirten Atmaca, "Sanırım önümüzdeki haftalarda Rusya'dan bir heyet bekliyoruz. 21 Haziran'da Rusya'dan olumlu bir karar çıkarsa daha iyi olacak. Ukrayna, Polonya pazarları iyi gidiyor. Uçuş yasakları kalkar ve Almanya'nın aldığı kararlar da Avrupa'ya örnek olursa geçen yıl yakaladığımız sayının en az 2 katını yani 8 milyon turisti görebiliriz" dedi.
İÇ PİYASA HAREKETLİ
Fiyatlarla ilgili devam eden kampanyalarının olduğunu söyleyen ve özellikle Kurban Bayramı ile ilgili iç pazardan yoğun talep geldiğini kaydeden Başkan Atmaca, "Aşılamayla birlikte Türk misafirlerden yoğun talep alıyoruz. Kurban Bayramı için özellikle ilgi var. Koronavirüsten kurtulursak kongre ve spor turizmi gibi alanlarda yine hareketlilik yaşayacağız" diye konuştu.
40 ÜLKEDEN TURİST BEKLENİYOR
Antalya Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz da turizm sezonuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Gidişatın olumlu olduğunu belirten Yavuz, 1 Haziran itibari ile önemli hamle yapılarak PCR test zorunluluğu ile kapıların sağlıklı turiste açıldığını söyledi. Sezonun ekim sonuna kadar uzayacağını tahmin ettiğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:
"Ocak ayından bu yana 850 bin turist geldi Antalya'ya. Turizm hareketliliği devam ediyor. Doğu Avrupa'dan ciddi hareketlilik bekliyoruz. Rusya'nın durumuyla ilgili konu netleşirse bunlar bizim zaten ana pazarımız. Antalya'ya 40 ülkeden tatilcinin gelmesini bekliyoruz. Bu yıl Türkiye geneline 17-18 milyon, Antalya'ya ise 7-8 milyon civarı turist bekliyoruz."
VİLLALAR TERCİH EDİLİYOR
Belek bölgesindeki 5 yıldızlı 600 odalı otelin kalite direktörü Burcu Soysal, geçen yıla göre daha yoğun rezervasyon trafiği yaşadıklarını söyledi. Soysal, her türlü önlemi aldıklarını ve bu önlemlerin turist sayılarına olumlu yansıdığını kaydetti. 1 Haziran öncesi doluluklarının yüzde 40 olduğunu belirten Soysal, "Rezervasyonlarımız şu anda yüzde 70 oranında dolu. Misafirlerimiz genelde villaları tercih ediyor. İzole tatil seçenekleri nedeniyle çok tercih ediliyor. Otelimizin içindeki 13 villamız da dolu. En çok tercih edilen villalarımızın günlük fiyatları 17 ile 25 bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.
Antalya'daki turistik tesislerin tamamında lobiden odalara, ortak kullanım alanlarından restoranlara kadar tüm alanlar sık sık dezenfekte edilip denetleniyor. Açık büfe restoranlarda ise artık misafirler yiyecekle temas etmeyip istedikleri menüyü servis şeflerinden teslim alıyor.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2021-06-12 10:44:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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