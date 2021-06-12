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Kazada ölen Deniz'in babası: Kavşağın düzeltilmesi, oğlumu geri getirmiyor

DHA

Kazada ölen Deniz'in babası: Kavşağın düzeltilmesi, oğlumu geri getirmiyor


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, otomobil ile çarptığı motosikletli Deniz Tezcan'ın (20) ölümüyle ilgili sürücü Aleyna Dalkılıç'ın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, kazanın olduğu kavşağın düzeltildiği yönündeki bilgi yazısının okunması üzerine baba Devlet Tezcan, "Kavşağın düzeltilmesi, oğlumu geri getirmiyor" dedi.
Kaza, geçen yıl 26 Ekim günü saat 23.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aleyna Dalkılıç yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobil, İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında sola dönüş yaparken, karşı yönden gelen Deniz Tezcan'ın kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Tezcan, yaşamını yitirirken, arkasında oturan Murodillo Ulu da yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Deniz Tezcan'ın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi.
SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU BULUNDU
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca otomobil sürücüsü Aleyna Dalkılıç hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Tutuksuz sanık Aleyna Dalkılıç, Deniz Tezcan'ın babası Devlet Tezcan ile taraf avukatlarının katıldığı duruşmada, Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin hazırladığı rapor okundu. Raporda, Dalkılıç'ın asli kusurlu, Tezcan'ın ise tali kusurlu olduğu belirtildi.
'SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) mahkemeye gönderilen yazıda, kazanın meydana geldiği kavşakta düzenleme yapıldığı hatırlatıldı. Duruşmada söz alan baba Devlet Tezcan, sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Sanığın cezalandırılmasını istiyorum. Kavşağın düzeltilmesi, oğlumu geri getirmiyor" dedi. Tezcan'ın bu sözleri, duruşmayı izleyenleri duygulandırdı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında; sanık Aleyna Dalkılıç'ın, aracıyla yasak olmasına rağmen sol sinyalini de vererek, sola dönmeye başladığı sırada kendisine yeşil ışık yanan Deniz Tezcan'ın motosikletiyle çarpıştığını belirterek, "Kazada motosiklet arkasındaki Murodillo da ağır derecede yaralanmıştır. Sanığın merkezi bir yol üzerinde sola dönüşün yasak olduğu levhalar ile belirtilen kavşakta sola dönüş yaptığı ve kendisine yeşil ışık yanan müteveffanın kullandığı motosiklet ile çarpışmaya sebep olduğu olayda neticeyi istememesine rağmen sanığın bilinçli taksir boyutundan sorumlu tutulması gerektiğini anlaşılmıştır" dedi.
Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya savunmak yapmak için süre istemesi üzerine duruşma, karar verilmek üzere ertelendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-06-12 11:37:46

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