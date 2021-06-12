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Tırnakçılık şüphelileri suç makinesi çıktı İki şüphelinin 64 ayrı suç kaydı tespit edildi

İHA

Antalya'da tırnakçılık yaparak toplamda 390 TL. aldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Biri kadın iki şüphelinin toplam 64 suç kaydı olduğu belirlendi.

Tırnakçılık şüphelileri suç makinesi çıktı İki şüphelinin 64 ayrı suç kaydı tespit edildi

Antalya'da tırnakçılık yaparak toplamda 390 TL. aldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Biri kadın iki şüphelinin toplam 64 suç kaydı olduğu belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, iki ayrı iş yerine alışveriş yapma bahanesi ile girip para üstü alan iki kişinin tırnakçılık yöntemiyle 390 TL aldıkları ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin G.G. ve A.P. isimli şahıslar oldukları tespit edilirken her iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde şüpheli G.G.'nin benzer ve değişik suçlardan toplam 24 ayrı suç kaydının olduğu ve arama kaydının bulunduğu, şüpheli A.P.'nin ise benzer ve değişik suçlardan toplam 50 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheliler G.G. ve A.P. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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