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Antalya’nın gözü kulağı Almanya ve Rusya’da Almanya’nın 1 Temmuz kararını duyan turizmciler hazırlıklarını hızlandırdı, Rusya’dan da gelecek güzel haberi beklemeye başladı Kilit Grup Nirvana Otel Ceo'su Korhan Alşan: “1 Temmuz itibariyle oldukça hareketli bir tempo başlayacak” “Türkiye’nin tatil beldeleri bütün parametreleri yerine getirmiş durumda” “Temmuz ayında yoğunlaşacak talep ile birlikte Almanya pazarında da büyük bir canlılık yaşanacak”

İHA

Antalya’nın gözü kulağı Almanya ve Rusya’da Almanya’nın 1 Temmuz kararını duyan turizmciler hazırlıklarını hızlandırdı, Rusya’dan da gelecek güzel haberi beklemeye başladı Kilit Grup Nirvana Otel Ceo'su Korhan Alşan: “1 Temmuz itibariyle oldukça hareketli bir tempo başlayacak” “Türkiye’nin tatil beldeleri bütün parametreleri yerine getirmiş durumda” “Temmuz ayında yoğunlaşacak talep ile birlikte Almanya pazarında da büyük bir canlılık yaşanacak”

Turizmin başkenti Antalya’da, korona virüs nedeniyle kötü geçen 2020 yılı sezonunun izleri 2021 sezonunda silinmek isteniyor. Turizmcilerin gözü kulağı, Rusya’nın uçuş kısıtlamasını kaldırması ve bir olumsuzluk olmadığı takdirde de Almanya’dan 1 Temmuz’da gelmeye başlayacak turistlerde. Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı’nda iç piyasanın hareketleneceğini de hesaba katarak kentin bu yıl yerli ve yabancı turistle dolacağı ön görüsünde bulunuyor.
Geçtiğimiz yıl turizm sezonunda dünyayı kasıp kavuran korona virüs nedeniyle 3,5 milyon turist ağırlayan Antalya’da, geçen yılın izleri bu sezonda silinmek isteniyor. Bakanlığın ‘güvenli turizm sertifikası’ kapsamında yeni sezonda hizmet veren turizm sektörü, bu yıl hem ülke genelinde aşılanmanın devam etmesi, turizm personellerinin aşılanmada öncelikli grup olarak aşılanması ve düşen vaka sayıları göz önüne alarak yeni sezona güçlü bir şekilde giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kentteki turizm sektörü, Rusya’nın 21 Haziran’da uçuş kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki kararını bekliyor, bir yandan da Almanya’nın 1 Temmuz için seyahat uyarısını kaldırmasını kararının ardından hazırlıklarına hız veriyor. Sektör temsilcileri, Temmuz ayı ile birlikte Antalya’nın eski günlerine döneceği yönünde görüş bildiriyor.

“Türkiye’nin tatil beldeleri bütün parametreleri yerine getirmiş durumda”
Covid19 tedbirlerine ilişkin turizm tesislerinin çok iyi bir konumda olduğunu belirten Kilit Grup Nirvana Otel Ceo'su Korhan Alşan, bakanlık nezdinde uygulanan güvenli tesis sertifikasını tüm tesislerin aldığına işaret etti. Korhan, turizm çalışanlarının aşılanma sürecinin de tamamlanmak üzere olduğuna da dikkat çekerek, “Son sağlık bakanlığımızın yayınladığı verilerde de, dünyanın farklı ülkelerinde regülasyonla söylenen 100 bine göre vaka sayıları oranında Türkiye altına inmiş durumda. Özellikle Antalya ve Akdeniz sahilleri ortalamanın da altında. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bütün parametreleri Türkiye’nin tatil beldeleri yerine getirmiş görünüyor” dedi.

“1 Temmuz itibariyle oldukça hareketli bir tempo başlayacak”
Alşan, tedbir ve vaka sayılarının göz önünde bulundurularak 22 Haziran itibariyle Rusya’dan durdurulan seferlerin kademeli olacak başlatılacağına inandığını aktararak, “1 Temmuz itibariyle de oldukça hareketli bir temponun başlayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.

Mayıs ve Haziran gün bazındaki rezervasyonda 1015 kat artış
Almanya’dan Mayıs ve Haziran ayında yapılan gün bazındaki rezervasyonlarda 1015 kat artış olduğunu belirten Alşan, “Temmuz ayında yoğunlaşacak talep ile birlikte Almanya pazarında da büyük bir canlılık yaşanacak. Özellikle 2 ve 3’üncü yaş gurubu Alman konuklarımız Türkiye’yi çok seviyor ve beğeniyorlar. Bunların da Eylül, Ekim ve Kasım ayındaki rezervasyonlarıyla sezonun uzama ihtimali olacağını düşünüyorum. Benim açımdan şuan görüntü pozitif” diye konuştu.

“İnsanların birikmiş tatil talebi, Türkiye’ye çok pozitif yansıyacak”
Geçen yıla göre bu yılki turizm sezonunu daha iyi olacağını ifade eden Alşan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kesinlikle daha iyi bir sezon olacak. Geçen sene hepimiz için bir şoktu. Tarihin en iyi sezonunu beklerken, buna göre ayarlamalarımızı yapmışken en kötü sezonla karşılaştık. Bu bizi açıkçası çok yaraladı ama Türkiye’deki sektörlerin bir yapısı var. Bizim krizlere çok çabuk adapte olabilen, çok dinamik yönetim yapısına sahip sektörlerimiz var. Çabuk toparlandık. Dünyada birçok ülke ve tatil destinasyonu daha ne yapacağını bilemezken biz Temmuz ayıyla tesislerimizi açabildik, Ağustos’ta önemli bir tempo yakalandı. Bu yıl ise 2 ay geriye çektik ve Mayıs’tan itibaren konuk almaya başladık. Haziran’da belirgin bir canlılık var, bunun üzerine temmuzda eklenecek. Geçen sene ve bu sene ile en önemli fark ise aşılanma konusu. Artık insanlar bu konuda daha güvende hissediyorlar. Turizm tesisleri, havayolları bu konuda daha hazır. Dünyadaki bütün ülkelerin regülasyonlarında da aşılanan, bağışıklık sistemi kazanan veya PCR testlerinin negatif olduğunu ispatlayan insanların şuanda seyahat etmesine genel itibariyle müsaade eden bir anlayış var. Bu da çok önemli bir şekilde turizme katkı sağlayacak. Eskiden lüks gibi algılanan tatil anlayışı, şuanda bir ihtiyaca dönüştü. İnsanlar artık tatili çok özlediler. Geçen sene evlerinden çıkamayan milyonlarca insan var. Bu insanların birikmiş tatil talebi, eminim Türkiye’ye çok pozitif yansıyacak.”
Oteldeki doluluk oranın şuanda yüzde 60 seviyesinde olduğunu da sözlerine ekleyen Alşan, Temmuz ayında bu oranın yükseleceğini, Kurban Bayramı’nın da olumlu yönde etki edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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