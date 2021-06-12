İnşaattan düşüp yaralanan işçi, 2 gün sonra öldü



Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde çalıştığı inşaatta duvarın çökmesi sonucu beton zemine düşerek ağır yaralanan Adem Çakal (39) tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 10 Haziran saat 12.30 sıralarında Alanya'nın Elikesik Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İnşaat ustası Adem Çakal, çalıştığı sırada duvarın bir anda çökmesi sonucu dengesini kaybetti. 5 metre yükseklikten beton zemine düşen Çakal, ağır yaralandı. Adem Çakal´ın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gelirken, yaralıya ilk müdahale de burada yapıldı.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürülen Adem Çakal, bugün tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çakal'ın cenazesi Alanya Belediyesi morguna kaldırılırken, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-06-12 20:20:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.