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Dalış okulları 1 Temmuz'u bekliyor

DHA

Dalış okulları 1 Temmuz'u bekliyor


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- PANDEMİ öncesi yılın 12 ayı su altı tutkunlarına ev sahipliği yapan Antalya'daki dalış noktaları, 1 Temmuz'da kısıtlamaların kaldırılıp yaz sezonunun açılmasını bekliyor.
Antalya'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi
göreceği günleri bekliyor. Turizm kenti Antalya'nın merkezi ve falezleri olmak üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş ve çevresinde dalış turizmi için oluşturulan noktalardaki su altı
güzellikleri, fotoğraf çekimleriyle ölümsüzleştirilecek.
SAHİL ŞERİDİNDE 222 NOKTAYA DALIŞ
Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen su altı severler, rezervasyonlarını tatil planlarına göre yaptırıyor. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar uzanan sahil şeridinde 222 farklı dalış noktası bulunan Antalya, su altı zenginliğiyle dikkat çekiyor.
Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 80'in üzerinde dalış okulu, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyordu. Pandemi nedeniyle ara verilen ve yasaklanan turlara, 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamanın kaldırılıp başlanması bekleniyor. Dalış merkezleri, sezon için bütün hazırlıklarını yaptı.
DENİZİN ALTI, ÜSTÜNDEN HUZURLU
Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistlerin Antalya'nın su altı zenginliklerine hayran kaldığını,
özellikle dalış sırasında caretta carettalarla yaşadıkları deneyimleri unutamadıklarını söyledi.
Sezonda dalış okulları aracılığıyla yüzlerce amatör ve profesyonel su altı tutkununun dalış için geldiğini anlatan Yardan, "Geçen yıl her sektörde olduğu gibi dalış sektörü de pandemiden olumsuz etkilendi. Bu yıl bu etkinin biraz daha azalmasını, gelecek yıl ise tamamen bitmesini bekliyoruz. Su altının güzelliği, dünya sorunlarını suyun üstünde bırakmanızı ve her şeyden uzaklaşmanızı sağlıyor. Denizin altı üstünden huzurlu" diye konuştu.
SU ALTINDA EŞSİZ DENEYİM
İnsan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar, su altı tutkunlarına eşsiz deneyim
yaşatıyor. Tarihi batıkların yanı sıra son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta carettaların avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.
DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2021-06-13 10:41:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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