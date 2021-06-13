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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşitme Engelliler Hentbol Milli takımı Muratpaşa’da kamp yapıyor

İHA

İşitme Engelliler Hentbol Milli takımı Muratpaşa’da kamp yapıyor

Olimpiyat Şampiyonu İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarını Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi tesislerinde sürdürüyor. Antrenmanı ziyaret eden ve sporculara baklava ikram eden Muratpaşa yöneticileri, Antalya’dan uğurlayacakları milli takımı şampiyonluk kupasıyla Antalya’ya beklediklerini söyledi.
2012’de Avrupa ikincisi, 2014’te dünya ikincisi, 2017’de ise olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Hentbol Milli Takımı, 1826 Haziran’da Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenecek Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor.
Muratpaşa Belediyesi tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiren milli takımda sporcuların hırsı dikkat çekerken antrenör Mehmet Korer Koral, Antalya kampının serinin son ayağı olduğunu söyledi. Kamplara kasım ayından bu yana devam ettiklerini ve Antalya kampının dördüncü ayak olduğunu dile getiren Koral, 18 Haziran’da başlayacak turnuvaya ilişkin,“Oluşturduğumuz milli takım, dünyada her zaman ilk üçe girme kapasitene sahip. Avrupa Şampiyonası’nda da hedefimiz ilk üç dereceyi zorlamak. Ben başaralı olacağımızı düşünüyorum. Çalışmalarımız çok düzenli ve disiplin içinde gitti” dedi.

Antalya’dan 16 Haziran Çarşamba günün ayrılacak milli takımın antrenmanını Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu ve Muratpaşa Belediyespor Hentbol Şube Sorumlusu Özcan Yılmaz ziyaret etti. Sporcu ve teknik heyete başarılar dileyen Kansu ve Yılmaz, Antalya’dan uğurlayacakları milli takımı şampiyonluk kupasıyla Antalya’ya beklediklerini söyledi. Muratpaşa yöneticileri, oyunculara antrenman için verilen arada baklava ikram etmeyi de ihmal etmedi.

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